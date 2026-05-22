Un incontro per chiarire una relazione sentimentale si è trasformato in una violenta aggressione finita con una falange staccata a morsi e una denuncia per lesioni. È accaduto lunedì sera a Torino, dove due donne di circa cinquant’anni, entrambe coinvolte con lo stesso uomo senza saperlo, si sono affrontate in corso Sebastopoli davanti allo stesso compagno conteso.

È quasi mezzanotte quando al 112 arriva la richiesta di aiuto: “Venite subito, sono stata aggredita”. La telefonata parte dal pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano, dove la vittima viene trasportata d’urgenza dopo il violento litigio. Quando gli agenti della polizia arrivano in ospedale trovano le due donne insieme all’uomo al centro della vicenda. La donna ferita mostra ai poliziotti la mano mutilata: secondo il suo racconto, la rivale le avrebbe staccato con un morso una falange di un dito durante la lite.

Secondo quanto ricostruito, le due si sarebbero date appuntamento per affrontare la scoperta della doppia relazione. Il confronto però sarebbe rapidamente degenerato tra urla e spintoni, fino all’aggressione. Dopo il ferimento, sarebbe stato proprio l’uomo conteso ad accompagnarle entrambe in ospedale.

I medici del Mauriziano hanno assegnato alla vittima una prognosi di circa quaranta giorni e stanno tentando di riattaccare la parte amputata. Per l’altra donna è scattata una denuncia per lesioni personali.