ROMA – Il bel tempo e il caldo tornato martedì 28 agosto su tutta Italia non è destinato a durare. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è infatti previsto nella seconda parte della settimana a partire da Nord, con instabilità più marcata.

Il maltempo durerà almeno per il tutto il weekend, il primo di settembre, estendendosi domenica anche al Sud. “L’alta pressione protesa dal Nord Africa che si è consolidata sul Mediterraneo centrale – spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it – favorirà per mercoledì 29 agosto un’altra giornata soleggiata e con temperature in ulteriore lieve crescita verso valori vicini o anche leggermente al di sopra della norma. Il clima sarà quindi caldo ma senza particolari eccessi”.

Una prima debole perturbazione, che mercoledì si limiterà a sfiorare le Alpi occidentali, giovedì però porterà un po’ di instabilità sul settore alpino centro-orientale e, a fine giornata, anche sulle pianure del Nord-Ovest.

“Venerdì 30 agosto – continuano i meteorologi – un sistema nuvoloso più organizzato affonderà in modo più deciso verso l’Italia condizionandone il tempo anche nel fine settimana quando è possibile la formazione di un vortice di bassa pressione in lento spostamento verso sud. Ne deriverà una fase più instabile, dapprima al Nord e successivamente anche sulle regioni centrali con coinvolgimento da domenica anche del Sud”.