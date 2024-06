Il British Museum, uno dei bastioni della ormai decaduta superiorità britannica, è scosso da una serie di scandali che ne scalfiscono l’immagine. Rebecca Mead racconta sul New Yorker la storia dei recenti scandali, inquadrandola nella storia del Museo.

Il British Museum, primo museo pubblico nazionale, fu istituito con un atto del Parlamento, nel 1753, e si formò inizialmente attorno alla collezione di Hans Sloane, medico e uomo d’affari anglo-irlandese.

Poi, ricorda Mead, fula volta di Charles Townley, uno dei primi grandi collezionisti di antichità britannici, nato nel 1737, discendente della famiglia aristocratica Howard, educato principalmente in Francia, un percorso comune per un inglese cattolico di buona famiglia.

Da giovane adulto, tornò in Inghilterra ma ben presto partì per l’Italia, in quella che sarebbe stata la prima di tre visite. In una dozzina di anni, accumulò più di duecento sculture antiche, insieme ad altri oggetti. Molti nobili italiani vedevano diminuire le loro fortune e potevano essere persuasi a separarsi dagli oggetti ereditati per il giusto prezzo.

Quando Townley morì, nel 1805, il museo acquistò le sue sculture per la somma allora considerevole di ventimila sterline, e una galleria che le esponeva fu aperta tre anni dopo.

Nel 1810, gli appassionati di scultura antica avevano iniziato a chiedere a gran voce di vedere un deposito di marmi antichi ospitato in un capannone a Mayfair. Queste sculture non provenivano dall’Italia ma dall’Atene occupata dagli ottomani, dove erano state strappate o raccolte in altro modo tra le rovine del Partenone, su istruzione di Thomas Bruce, il settimo conte di Elgin.

Nel 1799, Lord Elgin, un nobile scozzese, arrivò a Costantinopoli come ambasciatore della Gran Bretagna presso l’Impero Ottomano. Il progetto di rimuovere i marmi dal Partenone, il tempio del V secolo sull’acropoli, e di spedirli in Gran Bretagna richiese più di un decennio: circa la metà del fregio originale, alto 159 metri, fu rimossa. così come numerose statue a grandezza naturale provenienti dai frontoni. Elgin originariamente intendeva installarlo tutto a Broomhall, la sua casa ancestrale, a nord-ovest di Edimburgo.

Ma incontrò difficoltà finanziarie e nel 1816 i marmi del Partenone, oltre a dozzine di altre sculture dell’Acropoli, furono acquistati dal Parlamento per il British Museum. Il prezzo fu di trentacinquemila sterline.

Nell’ultimo anno circa, il British Museum ha lottato, spesso in pubblico, e spesso con notevole imbarazzo, con quella che potrebbe essere definita l’eredità gemella di Townley ed Elgin. Alla fine del 2022, sono emerse notizie secondo cui il presidente degli amministratori del museo, George Osborne, era in trattative con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e che un accordo potrebbe essere raggiunto per consentire alle sculture del Partenone, come vengono comunemente chiamate, di essere conservate. essere inviato, in qualche modo, in Grecia.

Non molto tempo dopo, il museo fu scosso da uno scandalo quando venne rivelato che centinaia di oggetti, inclusi cammei e intagli, erano stati rubati e alcuni di essi venduti, nel corso di molti anni, apparentemente da un membro. dello staff del museo.

Il museo, un deposito di oltre otto milioni di manufatti provenienti da tutto il mondo, la maggior parte dei quali acquisiti durante il regno della Gran Bretagna come signore imperiale, ospita non solo sculture classiche ma anche armi anglosassoni, ceramiche cinesi, pannelli murali assiri e la Rosetta.

I furti sono stati facilitati dal fatto che i curatori non avevano mai registrato completamente molti degli oggetti nei cataloghi o nei database interni. In effetti, è stato riferito che mancavano documenti per circa 2,4 milioni di oggetti presso il British Museum.

Il doloroso autoesame del British Museum non sarebbe mai avvenuto se non fosse stato per la tenacia di Ittai Gradel, un commerciante e collezionista danese. delle antichità.

Gradel confermò ciò che aveva subito sospettato esaminando la fotografia di uno dei pezzi: si trattava di un antico cammeo romano di Cesare Germanico che Johann Winckelmann – lo studioso tedesco considerato il padre della storia dell’arte occidentale – aveva descritto come uno dei migliori esempi che avesse mai visto. Il luogo in cui si trovava il cameo era sconosciuto da più di duecento anni.

Più di una dozzina di anni fa, a Gradel fu offerta una riserva di gemme di vetro e pietra da un altro commerciante. Gli oggetti provenivano presumibilmente da una vendita immobiliare condotta nel nord dell’Inghilterra all’inizio del XX secolo. Tra il 2010 e il 2013 Gradel ne ha acquistati quasi trecento. Ne vendette alcuni e tenne il resto.

Dopo il 2011, la fornitura iniziò a diminuire e Gradel fu informato che il venditore, il cui nome era Paul Higgins, era morto. Non molto tempo dopo, gemme simili iniziarono ad apparire su eBay. Gradel fece domande sulle origini di questi oggetti e il venditore disse che li aveva ereditati da suo nonno Frank Nicholls, proprietario di un negozio di antiquariato a York, morto nel 1953. Gradel controllò il nome del nonno confrontandolo con i documenti disponibili online; i dettagli concordavano, tranne che l’anno della morte di Nicholls era in realtà il 1952.

All’inizio del 2021, per quanto ne sapeva Gradel, un’indagine non era stata completata, quindi scrisse un’e-mail al vicedirettore del museo, Jonathan Williams, delineando in dettaglio le informazioni compromettenti che aveva raccolto su tre elementi apparsi essere stati rubati dal museo. Ha condiviso ciò che sapeva sull’identità del venditore e ha nominato Peter Higgs, curatore del British Museum, come probabile colpevole. Nell’e-mail, Gradel notava con sgomento che il museo aveva apparentemente lasciato “le gemme di Townley in giro per oltre 200 anni senza mai fare nemmeno la più superficiale registrazione”,

Diversi mesi dopo che Gradel scrisse la sua lettera, il British Museum annunciò un nuovo presidente del suo consiglio di amministrazione: George Osborne, ex politico del partito conservatore e cancelliere. dello Scacchiere dal 2010 al 2016.

Dopo che Gradel ha presentato la sua lettera a Jonathan Williams, vicedirettore del British Museum, nel febbraio 2021, ha ricevuto una ricevuta. Pochi mesi dopo, ha insistito di nuovo e alla fine ha ricevuto un breve messaggio da Williams. Il museo, ha detto Williams, ha condotto un’indagine approfondita, “dalla quale è emerso che gli oggetti in questione sono tutti presenti… senza alcun suggerimento di alcun comportamento illecito da parte di qualsiasi membro dello staff del museo. “

Gradel era infuriato, ricorda Mead: se Williams aveva ragione, come poteva essere finito su eBay un pezzo evidentemente proveniente dalla collezione del museo?” Ma le sue richieste di ulteriori chiarimenti furono respinte in una successiva e-mail, in cui Williams gli disse che le sue accuse erano “del tutto infondate”. A questo punto Gradel si preoccupò di mettere per iscritto la sua conseguente posizione riguardo ai suoi acquisti. “Poiché questi miei sospetti sono, quindi, del tutto infondati, non ho alcun motivo di sospettare qualcosa che ho comprato da quel venditore Ebay”, ha scritto. “Sono felice di lasciarmi finalmente tutto alle spalle.”

Ma Gradel non poteva davvero lasciare andare la questione, aggiunge Mead. Gradel era in contatto con altri studiosi, tra cui Martin Henig, a Oxford. Henig mi ha detto che Gradel “era chiaramente sconvolto, perché il British Museum semplicemente non gli credeva”. Nel 2022, Gradel contattò un amministratore del museo, Paul Ruddock, informandolo dei suoi sospetti e dei suoi timori che uno scandalo fosse insabbiato.

In effetti, il museo era già preoccupato, nell’agosto 2021, dopo che Gradel aveva scritto a Williams, era stato condotto un controllo a campione del Dipartimento di Grecia e Roma, rivelando “un oggetto non nella sua posizione corretta all’interno della camera blindata di Grecia e Roma”, secondo una successiva dichiarazione del museo. . Nell’aprile 2022, il personale ha avviato un controllo più approfondito del patrimonio del dipartimento e ha scoperto che circa duemila oggetti erano mancanti o danneggiati, in particolare cammei e intagli. Sembrava che il ladro avesse tentato di coprire le sue tracce alterando database digitali; una recente dichiarazione in una causa civile sostiene che Higgs ha apportato più di ottanta modifiche “relative a oggetti rubati, parzialmente rubati o danneggiati” e che non vi era “alcuna ragione legittima” per questa attività.

Nel 2002, il Sunday Times di Londra inviò un giornalista sotto copertura al Dipartimento di Grecia e Roma del British Museum per fingere di essere un tirocinante; la sicurezza era così permissiva che il giornalista è riuscito a far uscire di nascosto dalla galleria un’antica statua greca raffigurante un piede e a superare le guardie senza essere scoperto.

Ciò che è stato particolarmente scioccante riguardo ai furti di gemme, quando alla fine sono stati resi pubblici, nell’agosto 2023, era l’anzianità dell’apparente colpevole: Higgs, licenziato quel mese, aveva lavorato al museo per tre decenni. I curatori del British Museum sono altamente qualificati ma non particolarmente ben pagati: uno stipendio di circa cinquantamila dollari per un curatore esperto non è insolito.

Secondo la recente dichiarazione in una causa civile, Higgs ha “indicato che intende contestare la richiesta ma la sua difesa non fornisce dettagli di tale diniego.” Contro di lui non è stata ancora mossa alcuna accusa formale. Non ha risposto alle mie richieste di parlare con lui. Il documento indica che non è stato in grado di rispondere in modo efficace al procedimento a causa di “grave tensione mentale”.

Anche Osborne ha parlato dei furti. “Non possiamo far finta che ciò non sia accaduto, o che non abbia importanza, o che alcuni anni fa non fossimo stati avvisati”, ha detto. “Era nostro dovere prenderci cura di questi oggetti, e abbiamo fallito in questo compito.” Alla fine di luglio, poco prima della rivelazione pubblica dei furti, il museo aveva annunciato che Hartwig Fischer avrebbe terminato il suo mandato di direttore nel 2024, ma sarebbe rimasto in carica mentre era in corso la ricerca di un successore. Un mese dopo, sulla scia delle rivelazioni sul mancato ascolto da parte del museo dell’avvertimento di Gradel, Fischer rassegnò le sue immediate dimissioni.