Influenza australiana in arrivo, pirati sempre in azione, Gaza come Venezia nel 1849 (dove ora c’è Julia Roberts).

Boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia

Pirati attaccano petroliera: i marittimi si rifugiano nella cittadella della nave

I membri dell’equipaggio sono stati salvati dalla Marina militare. Cresce la tensione nelle acque del Golfo di Guinea.

Gaza, l’ultima

Ora è venuta;

Illustre martire,

Tu sei perduta;

Il morbo infuria,

Il pan ti manca,

Sul ponte sventola

Bandiera bianca! (Poesia patriottica di Arnaldo Fusinato nel 1849, adattata a oggi).

Israele comunica di aver avviato le operazioni preliminari

Svuotare l’80% di Gaza. Nelle mappe di Israele c’è la pulizia etnica

TERRA RIMOSSA Secondo i piani pubblicati dall’esercito e le immagini satellitari, la popolazione sarà concentrata in un quinto del territorio

Bombe israeliane, ieri oltre 50 morti. Sa’ar a Rubio: “Niente Stato palestinese”

Tel Aviv: “Evacuazioni inevitabili, via anche i cristiani”. I patriarchi: “Restiamo a Gaza”. Israele attacca anche in Siria, blitz vicino Damasco

Il cardinale Vesco: “Nella Striscia di Gaza il genocidio è innegabile’”

Tajani d’Arabia…I ministri degli Esteri saudita e italiano chiedono la fine immediata della guerra a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Droni russi, attacchi notturni contro città ucraine. Morti e feriti a Kiev | L’attacco | Gli edifici distrutti | Cittadini rintanati in metropolitana

Esplode un oleodotto, interrotte le forniture a Mosca. Il Cremlino dice no a peacekeeper europei. Venerdì a New York incontri Usa-Ucraina

La Russia minaccia di “marciare su Parigi”

“E se i missili venissero lanciati da Kharkiv?”, ha chiesto il giornalista televisivo. “E ora dicono: ‘Saremo ai vostri confini, manderemo truppe della NATO lì. Ecco perché saremo sugli Champs-Élysées. E Macron pulirà gli stivali di un ufficiale russo’”.

Usa, l’amministrazione Trump toglie il Secret service a Kamala Harris

“L’Isis voleva uccidere Papa Francesco a Trieste. Il giorno prima di una sua visita fu trovata una pistola in un trolley abbandonato”

“Volevano uccidere Papa Francesco”. In manette un tagliagole dell’Isis fuggito in Olanda

Il piano era stato strutturato per essere messo in atto durante la visita pastorale di Trieste il 7 luglio 2024: il turco è già stato estradato nel nostro

Da Modi a Kim, appuntamento in Cina ricompattati da Trump

CINA Vertice dell’organizzazione per la cooperazione di Shanghai. In agenda, oltre alla sicurezza, commercio, infrastrutture, energia e digitale

Apocalisse Sudan, guerra e carestia. Il rappresentante Onu a Khartoum, città fantasma: “Il trauma è ovunque”

Scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassista in Indonesia

In Germania arriva la “paghetta” previdenziale: 10 euro al mese ai ragazzi tra i 6 e 18 anni

Berlino lancia la “paghetta previdenziale”: 10 euro al mese ai bambini

Questa sorpresa salariale emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica di Wiesbaden. Gli esperti hanno calcolato che i cosiddetti salari nominali nel secondo trimestre, con il 4,1 per cento, sono aumentati ancora una volta più dei prezzi al consumo (2,1 per cento).

Ciò si traduce in un “reale” aumento dei salari reali dell’1,9 per cento!

Se ne accorgono anche al FT, il boom degli espatriati a Milano porta nuovo fermento nel centro finanziario italiano

Milano calamita dei ricchi, Italia paradiso fiscale, ecco come ci vedono all’estero

After the Hunt” di Guadagnino con Julia Roberts scatena il dibattito #MeToo alla Mostra del Cinema di Venezia

Le star peggio vestite del Festival del Cinema di Venezia: Naomi Watts, Shailene Woodley e Laura Dern sono le protagoniste di flop di moda sul red carpet, poiché i loro abiti vistosi e audaci non riescono a impressionare

L’abito costoso di Amal Clooney è rimasto bagnato dopo essere stato sul red carpet sotto la pioggia a Venezia

Alcuni film della Mostra di Venezia sono finiti online su Vimeo: l’errore di una casa di produzione

Appello pro Gaza a Venezia, Carlo Verdone: “Io messo in mezzo. Mai firmato per l’esclusione di Gadot e Butler”

Regionali, il grillino Tridico come il monarchico Lauro, lui non promette scarpe ma reddito per non faticare

Aventino Schlein. Ma il Pd isolato fa infuriare i big vecchi e nuoviIl ventennale vizio delle toghe

La segretaria ha saltato il Meeting di Rimini e non invita esponenti di maggioranza alla Festa dell’Unità. Le critiche di Prodi, Bindi e Picierno

Schlein: “Giorgia Meloni si autocelebra senza contraddittorio e nega la realtà”

L’Anpi contro Mentana: gli dà del “sionista di destra”

L’attacco al direttore del TgLa7 per un libro sull’ex sindaco e partigiano di cui era stato collaboratore

Unicredit non si ferma, Orcel prenota un altro 5% di Alpha Bank

L’istituto di piazza Gae Aulenti porta al 26% la sua posizione aggregata nella banca ellenica

Mfe brinda in Borsa alla conquista della tv tedesca Prosieben: +10%

Flavio Briatore, 75 anni, sembra flirtare con due donne molto più giovani in bikini durante un viaggio su uno yacht di lusso insieme al figlio quindicenne, dopo la separazione dall’ex di 49 anni più giovane

Fuksas: “Cari genovesi, tenetevi stretta la vostra cara Sopraelevata”

Invece di benzina! 2 tonnellate di cocaina in autocisterne

Cade dalla barca e viene colpito dall’elica, morto sotto gli occhi del figlio

Ruba oltre 13mila euro di prodotti, bandito dai supermercati

Rincara ancora il carrello della spesa ad agosto, +3,5%. Il Codacons: “Con l’inflazione all’1,6% aumento di 526 euro a famiglia”

Che tempo farà nel weekend? Calo delle temperature ma lunedì nuova impennata su alcune regioni

Polemiche per le pipe per il crack distribuite a Bologna, la replica dell’assessora: “Facile dire ‘la droga fa male’. Questa è riduzione del danno”

Una ragazzina di 11 anni picchiata in pieno centro a Foligno da un gruppo di baby bulli, la violenza ripresa coi cellulari

Che fine ha fatto Irene Pivetti? “Pronta al carcere, mi affido a Dio”. La condanna a 4 anni e un nuovo processo

Se un cinghiale distrugge l’auto la Regione deve pagare i danni, lo dice la Cassazione

Normandia, paura sulla spiaggia di Petites Dalles dopo il crollo di un tratto di scogliera

Calendario scolastico 2025-26, tutti i ponti: vacanze di Natale da record, ma niente Sant’Ambrogio

Chi c’è dietro Phica.eu? Sede legale in Bulgaria, un milione di euro di giro d’affari e un proprietario italiano

Capisce di avere un infarto ma non chiama i soccorsi e guida per altri 15 km fino all’ospedale

Il medico che fingeva di visitare le sue pazienti e poi le violentava

Sport, Weekend a pieno regime con Formula 1, tennis a New York, Mondiali di volley, serie A e basket agli Europei

Sorteggi Europa League: la Roma contro Rangers, Celtic e il Lilla. Il Bologna contro Salisburgo e Aston Villa

Sorteggi Champions League: l’Inter contro Liverpool, Borussia e Arsenal. PSG per l’Atalanta. Juve contro il Real e il Napoli trova il City

Sorteggi Conference League, Fiorentina contro Rapid Vienna, Dinamo Kiev e AEK Atene

È fatta per Vardy alla Cremonese, da operaio in una fabbrica a Re col Leicester

Normal One, Mourinho ora colleziona esoneri. Il Fenerbahce lo caccia dopo l’eliminazione in Champions

Tennis azzurro protagonista: Super Sinner (sabato col canadese Shapovalov), Musetti, Cobolli, Darderi, Paoli

L’oroscopo del 30 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro.

