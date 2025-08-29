Gaza come Venezia nel 1849, prova di giornale, Cronaca oggi: Notizie da Italia e mondo scelte da Marco Benedetto
Influenza australiana in arrivo, pirati sempre in azione, Gaza come Venezia nel 1849 (dove ora c’è Julia Roberts).
Boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia
Pirati attaccano petroliera: i marittimi si rifugiano nella cittadella della nave
I membri dell’equipaggio sono stati salvati dalla Marina militare. Cresce la tensione nelle acque del Golfo di Guinea.
Gaza, l’ultima
Ora è venuta;
Illustre martire,
Tu sei perduta;
Il morbo infuria,
Il pan ti manca,
Sul ponte sventola
Bandiera bianca! (Poesia patriottica di Arnaldo Fusinato nel 1849, adattata a oggi).
Israele comunica di aver avviato le operazioni preliminari
Svuotare l’80% di Gaza. Nelle mappe di Israele c’è la pulizia etnica
TERRA RIMOSSA Secondo i piani pubblicati dall’esercito e le immagini satellitari, la popolazione sarà concentrata in un quinto del territorio
Bombe israeliane, ieri oltre 50 morti. Sa’ar a Rubio: “Niente Stato palestinese”
Tel Aviv: “Evacuazioni inevitabili, via anche i cristiani”. I patriarchi: “Restiamo a Gaza”. Israele attacca anche in Siria, blitz vicino Damasco
Il cardinale Vesco: “Nella Striscia di Gaza il genocidio è innegabile’”
Tajani d’Arabia…I ministri degli Esteri saudita e italiano chiedono la fine immediata della guerra a Gaza e il rilascio degli ostaggi
Droni russi, attacchi notturni contro città ucraine. Morti e feriti a Kiev | L’attacco | Gli edifici distrutti | Cittadini rintanati in metropolitana
Esplode un oleodotto, interrotte le forniture a Mosca. Il Cremlino dice no a peacekeeper europei. Venerdì a New York incontri Usa-Ucraina
La Russia minaccia di “marciare su Parigi”
“E se i missili venissero lanciati da Kharkiv?”, ha chiesto il giornalista televisivo. “E ora dicono: ‘Saremo ai vostri confini, manderemo truppe della NATO lì. Ecco perché saremo sugli Champs-Élysées. E Macron pulirà gli stivali di un ufficiale russo’”.
Usa, l’amministrazione Trump toglie il Secret service a Kamala Harris
“L’Isis voleva uccidere Papa Francesco a Trieste. Il giorno prima di una sua visita fu trovata una pistola in un trolley abbandonato”
“Volevano uccidere Papa Francesco”. In manette un tagliagole dell’Isis fuggito in Olanda
Il piano era stato strutturato per essere messo in atto durante la visita pastorale di Trieste il 7 luglio 2024: il turco è già stato estradato nel nostro
Da Modi a Kim, appuntamento in Cina ricompattati da Trump
CINA Vertice dell’organizzazione per la cooperazione di Shanghai. In agenda, oltre alla sicurezza, commercio, infrastrutture, energia e digitale
Apocalisse Sudan, guerra e carestia. Il rappresentante Onu a Khartoum, città fantasma: “Il trauma è ovunque”
Scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassista in Indonesia
In Germania arriva la “paghetta” previdenziale: 10 euro al mese ai ragazzi tra i 6 e 18 anni
Berlino lancia la “paghetta previdenziale”: 10 euro al mese ai bambini
Questa sorpresa salariale emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica di Wiesbaden. Gli esperti hanno calcolato che i cosiddetti salari nominali nel secondo trimestre, con il 4,1 per cento, sono aumentati ancora una volta più dei prezzi al consumo (2,1 per cento).
Ciò si traduce in un “reale” aumento dei salari reali dell’1,9 per cento!
Se ne accorgono anche al FT, il boom degli espatriati a Milano porta nuovo fermento nel centro finanziario italiano
Milano calamita dei ricchi, Italia paradiso fiscale, ecco come ci vedono all’estero
After the Hunt” di Guadagnino con Julia Roberts scatena il dibattito #MeToo alla Mostra del Cinema di Venezia
Le star peggio vestite del Festival del Cinema di Venezia: Naomi Watts, Shailene Woodley e Laura Dern sono le protagoniste di flop di moda sul red carpet, poiché i loro abiti vistosi e audaci non riescono a impressionare
L’abito costoso di Amal Clooney è rimasto bagnato dopo essere stato sul red carpet sotto la pioggia a Venezia
Alcuni film della Mostra di Venezia sono finiti online su Vimeo: l’errore di una casa di produzione
Appello pro Gaza a Venezia, Carlo Verdone: “Io messo in mezzo. Mai firmato per l’esclusione di Gadot e Butler”
Regionali, il grillino Tridico come il monarchico Lauro, lui non promette scarpe ma reddito per non faticare
Aventino Schlein. Ma il Pd isolato fa infuriare i big vecchi e nuoviIl ventennale vizio delle toghe
La segretaria ha saltato il Meeting di Rimini e non invita esponenti di maggioranza alla Festa dell’Unità. Le critiche di Prodi, Bindi e Picierno
Schlein: “Giorgia Meloni si autocelebra senza contraddittorio e nega la realtà”
L’Anpi contro Mentana: gli dà del “sionista di destra”
L’attacco al direttore del TgLa7 per un libro sull’ex sindaco e partigiano di cui era stato collaboratore
Unicredit non si ferma, Orcel prenota un altro 5% di Alpha Bank
L’istituto di piazza Gae Aulenti porta al 26% la sua posizione aggregata nella banca ellenica
Mfe brinda in Borsa alla conquista della tv tedesca Prosieben: +10%
Flavio Briatore, 75 anni, sembra flirtare con due donne molto più giovani in bikini durante un viaggio su uno yacht di lusso insieme al figlio quindicenne, dopo la separazione dall’ex di 49 anni più giovane
Fuksas: “Cari genovesi, tenetevi stretta la vostra cara Sopraelevata”
Invece di benzina! 2 tonnellate di cocaina in autocisterne
Cade dalla barca e viene colpito dall’elica, morto sotto gli occhi del figlio
Ruba oltre 13mila euro di prodotti, bandito dai supermercati
Rincara ancora il carrello della spesa ad agosto, +3,5%. Il Codacons: “Con l’inflazione all’1,6% aumento di 526 euro a famiglia”
Che tempo farà nel weekend? Calo delle temperature ma lunedì nuova impennata su alcune regioni
Polemiche per le pipe per il crack distribuite a Bologna, la replica dell’assessora: “Facile dire ‘la droga fa male’. Questa è riduzione del danno”
Una ragazzina di 11 anni picchiata in pieno centro a Foligno da un gruppo di baby bulli, la violenza ripresa coi cellulari
Che fine ha fatto Irene Pivetti? “Pronta al carcere, mi affido a Dio”. La condanna a 4 anni e un nuovo processo
Se un cinghiale distrugge l’auto la Regione deve pagare i danni, lo dice la Cassazione
Normandia, paura sulla spiaggia di Petites Dalles dopo il crollo di un tratto di scogliera
Calendario scolastico 2025-26, tutti i ponti: vacanze di Natale da record, ma niente Sant’Ambrogio
Chi c’è dietro Phica.eu? Sede legale in Bulgaria, un milione di euro di giro d’affari e un proprietario italiano
Capisce di avere un infarto ma non chiama i soccorsi e guida per altri 15 km fino all’ospedale
Il medico che fingeva di visitare le sue pazienti e poi le violentava
Sport, Weekend a pieno regime con Formula 1, tennis a New York, Mondiali di volley, serie A e basket agli Europei
Sorteggi Europa League: la Roma contro Rangers, Celtic e il Lilla. Il Bologna contro Salisburgo e Aston Villa
Sorteggi Champions League: l’Inter contro Liverpool, Borussia e Arsenal. PSG per l’Atalanta. Juve contro il Real e il Napoli trova il City
Sorteggi Conference League, Fiorentina contro Rapid Vienna, Dinamo Kiev e AEK Atene
È fatta per Vardy alla Cremonese, da operaio in una fabbrica a Re col Leicester
Normal One, Mourinho ora colleziona esoneri. Il Fenerbahce lo caccia dopo l’eliminazione in Champions
Tennis azzurro protagonista: Super Sinner (sabato col canadese Shapovalov), Musetti, Cobolli, Darderi, Paoli
L’oroscopo del 30 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro.