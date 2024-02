La ducetta Meloni per far fuori la Lega ha ignorato Alemanno e non ha ragionato bene

La ducetta Meloni per far fuori la Lega ha ignorato il precedente capovolto di Alemanno e non ha ragionato bene. Ma Arianna ha ragione, hanno perso per soli 3 mila voti, la vendetta di Salvini senza contare la reazione dei cittadini.

da Cronaca Oggi

Si vede che alla Garbatella non hanno studiato la storia di Roma, quando Veltroni, imposto dall’alto della sinistra, perse contro Alemanno, i sardi come i romani non vogliono subire, la ducetta tutta presa dal suo impeto di far fuori la Lega, non ha ragionato bene.

La sinistra unita ha più consensi nei sondaggi e probabilmente voti che non la destra, basta seguire la 7 al lunedì, ma c’è il gioco dei grillini che in apparenza non si capisce. Dipende solo dalla megalomania di Conte? In Sardegna ha perso due terzi dei voti e ha preso metà dei voti del Pd, certo c’è la dispersione delle liste civiche, vedremo in Abruzzo.

A che gioco giocano i grillini? chi è il gran burattinaio che vuole una sinistra divisa? Il povero Grillo è isolato dalla frana a Pieve Ligure…

