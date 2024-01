Ocse motore di odio sociale, giornalisti italiani che non leggono fino in fondo fanno titoli post sessantottini.

Ocse motore per fortuna senza potere di odio sociale, giornalisti italiani che non leggono fino in fondo e non capiscono fanno titoli perversi: parole senza senso e soprattutto senza sostegno numerico se non quello della sinistra italiana post sessantottina.

Quanto può valere il taglio delle pensioni “d’oro”? Già oggi sono colpite da contributi e mancate rivsalutazioni. Il resto delle misure suggerite è talmente generico da essere vacuo, ma tutto fa nel lo sforzo di alimentare l’odio sociale che una certa pseudo sinistra persegue.

In realtà poi l’Ocse ha introdotto un importante distinguo nel prendere di mira le pensioni più elevate, precisando che la tassa sulle pensioni elevate deve essere limitata a quelle che non sono correlate a contributi pensionistici pregressi».

Ma da noi i giornalisti fanno di tutt’erba un fascio e con titoli sbagliati pescano nel torbido.

Ecco due titoli di giornale che fanno capire la distorsione.