Social networks, la fine è vicina? Lo sostengono due esperti americani e le loro tesi sono rilanciate da testate autorevoli come The Atlantic (carta) e Medium (on Line).

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha rincarato la dose: “Sono un pericolo per la salute pubblica e una tossina ambientale. Non possiamo restare a guardare e lasciare che le Big Tech monetizzino la privacy dei nostri figli”.

I social media stanno vivendo un lungo declino, scrive Joe Duncan su Medium.

È quasi impercettibile ma tutti possiamo percepirlo. Qualcosa sembra diverso ogni anno che passa, anche se non possiamo indicare nulla di tangibile come causa, sentiamo che le cose non vanno bene.

La società di consulenza aziendale Gartner prevede che un numero considerevole di persone ridurrà il tempo trascorso sui social media del 50% entro il prossimo anno. Ian Bogost ha dichiarato “L’era dei social media sta finendo” su The Atlantic.

E su The Atlantic Ian Bogost ha scritto:

È finita. Facebook è in declino, Twitter nel caos. L’impero di Mark Zuckerberg ha perso centinaia di miliardi di dollari e ha licenziato 11.000 persone, con il suo business pubblicitario in pericolo e il suo metaverso fantasy ai ferri.

“L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha indotto gli inserzionisti a tagliare gli investimenti e gli utenti a evitare la piattaforma (o almeno a twittare molto al riguardo).

“Non è mai stato così verosimile che l’era dei social media possa finire, e presto”.

Joe Duncan aggiunge: “I feed sono intasati di annunci e contenuti consigliati che la maggior parte degli utenti non ha richiesto.

“Ogni giorno che passa, sentiamo che l’esperienza dei social media si degrada, arrancando lungo il lento percorso verso l’obsolescenza.

“Parte dell’incombente declino è dovuto all’aumento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

“Da un recente sondaggio della società di consulenza Gartner è emerso che sette persone su dieci prevedono che la proliferazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale peggiorerà l’esperienza sui social media.

“Ma parte di ciò è più profondo: il nostro esaurimento collettivo. I social media sono invasivi, travolgenti e una responsabilità per molte persone.

“I ricercatori hanno descritto “il sovraccarico di funzionalità del sistema, il sovraccarico di informazioni e il sovraccarico sociale generano l’esaurimento degli utenti, che a sua volta porta all’interruzione dell’uso dei social media da parte degli utenti”.

Il New York Times ci va giù pesante quando accusa Facebook di essere stato funzionale alla organizzazione di un genocidio in Myanmar (Birmania).

Il fatto è incontestabile ma c’è da dire che genocidi furono perpetrati anche quando nemmeno sapevano leggere e scrivere. Punire lo strumento in luogo del colpevole è come abolire il telefono perché lo usavano i nazisti per organizzare lo sterminio degli ebrei.

Le parole del New York Times evidenziano comunque i rischi insiti nei social network.

“Si sono finti fan delle pop star e degli eroi nazionali mentre inondavano Facebook con il loro odio. Uno ha detto che l’Islam rappresenta una minaccia globale per il buddismo. Un altro ha condiviso una storia falsa sullo stupro di una donna buddista da parte di un uomo musulmano.

“I post di Facebook non provenivano da utenti Internet comuni. Si tratta invece di personale militare birmano che ha trasformato il social network in uno strumento di pulizia etnica, secondo ex ufficiali militari, ricercatori e funzionari civili del paese”.

Conclude desolato Ian Bogost su The Atlantic: “Non possiamo rendere i social media buoni, perché sono fondamentalmente cattivi, nella loro stessa struttura. Tutto quello che possiamo fare è sperare che svanisca e fare la nostra piccola parte per aiutare ad abbandonarlo”.