TORINO – Silvio Berlusconi è arrivato a Torino per sostenere la candidatura di Alberto Cirio in vista delle elezioni Regionali in Piemonte ed ha dovuto attendere prima di parlare.

A questo punto si è lasciato andare ad una delle sue barzellette: “Diceva il coordinatore qui alla mia destra che ieri sera è stato ad una cena. Gli hanno messo vicino una bella ragazza con cui ha cominciato a parlare ed è entrato in argomenti personali”.

Berlusconi racconta che il coordinatore ha chiesto alla ragazza quanti fidanzati avesse avuto. Lei “si è messa a contare uno, due, tre, quattro. Beh, le ha detto lui, bella come sei non sono nemmeno tanti. E lei: si è vero devo confermare è stata una settimana tranquilla”.

Il pubblico in sala, come sempre accade quando il leader di Forza Italia racconta una delle sue barzellette, si è messo a ridere.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev