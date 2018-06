ROMA – Gene Gnocchi e la sua consueta copertina nell’ultima puntata della stagione a DiMartedì. Il comico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] presenta le sue magliette:

“E veniamo alle ultime magliette politiche della stagione. La prima è dedicata al non proprio brillante risultato dei 5 Stelle alle elezioni comunali di domenica. Se questo risultato l’avesse ottenuto il Pd sarebbe stato accolto come il tracollo definitivo del centrosinistra, come l’apocalisse, invece siccome l’hanno ottenuto i 5 Stelle è stato definito come l’ennesimo trionfo. Ecco allora la maglietta perfetta per loro. Alle amministrative per i 5 Stelle uno scarso risultato. Colpa di Toninelli che era poco concentrato”.

Nella seconda clip, Gnocchi parla di Salvini:

“E veniamo ora alla pagina più triste, Matteo Salvini. L’unica persona che ècontemporaneamente ministro e portavoce del ministro. E allora ecco la sua maglietta. Il ministro dell’interno abbiam trovato. Adesso deve solo essere internato Un grande gadget anche con questa maglietta. La nuova Hit dell’estate del cantante pop Francesco Salvini: C’è da spostare una ruspa ‘Questa ruspa qua devi metterla là, questa ruspa qua devi metterla là. È un Rom!’ Ma non è finita qui: per il buon Matteo Salvini abbiamo anche la sua maglietta delle vacanze. Salvini al mare col pedalò in avaria: per fortuna è arrivato un barcone di migranti… e l’ha portato via. Due e dico due gadget con questa maglietta. Il primo: il Fucile ad acqua Salvini. Un fucile ad acqua speciale: quando lo usi con i migranti diventa fucile lacrimogeno. E ancora per voi la fantastica crema solare Salvini. Una crema solare super speciale: non diventi mai nero”.