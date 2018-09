MILANO – A Milano va di moda il verde. Non è pastello né bottiglia, ma verde ecosostenibilità. La Milano Green Week è stata inaugurata ieri, giovedì 27 settembre 2018, nella nuova piazza di Symbiosis, il business district di Beni Stabili, intitolata ad Adriano Olivetti.

E le parole d’ordine del genio di Ivrea – industria, innovazione e comunità – sono state riprese anche dagli ospiti della serata, dal General Manager di Beni Stabili, Alexei Dal Pastro, al sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, dal Direttore relazioni esterne e istituzionali di Fastweb, Sergio Scalpelli, al Segretario generale della Fondazione Olivetti, Beniamino De Liguori Carino, che hanno inaugurato la piazza insieme al sindaco di Milano, Beppe Sala, e agli assessori alla Cultura, Filippo Del Corno, e all’Urbanistica e al Verde Pierfrancesco Maran.

La piazza di Symbiosis, progetto di Beni Stabili di riqualificazione ambientale di un’ex area industriale adiacente alla Fondazione Prada che ospiterà gli uffici di Fastweb, sarà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale, di Olivetti e del verde, in un connubio visibile di acqua e alberi che punta alla riconversione di una zona sempre più ambita anche da un altro settore di punta del made in Italy come la moda.

Un green di ecosostenibilità all’avanguardia e anche un po’ à la page, un verde Olivetti che, come dimostrano gli eventi decentralizzati della Milano Green Week, sta facendo fiorire parchi e giardini nelle periferie di quella che è una delle città purtroppo più inquinate d’Europa, ma il cui cielo negli anni sta finalmente virando dal grigio al celeste. Il tutto all’insegna di un bon ton innovativo che, da Expo in avanti, sta portando Milano a diventare una vera capitale Europea, la locomotiva a basso impatto ambientale d’Italia.

(Foto BlitzQuotidiano)