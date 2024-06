La intelligenza artificiale ridurrà i costi dei film d’animazione del 90%

L’intelligenza artificiale ridurrà i costi dei film d’animazione del 90%, secondo Jeffrey Katzenberg, co-fondatore di DreamWorks SKG. Katzenberg ha previsto una trasformazione significativa nel settore dell’animazione e dell’intrattenimento dovuta all’avvento dell’intelligenza artificiale. Crede che l’intelligenza artificiale ridurrà drasticamente i costi e la manodopera necessari per la produzione di film d’animazione, sostituendo potenzialmente il 90% degli artisti di animazione.

Katzenberg, riferisce AI Secrets, prevede che il prossimo decennio vedrà un’enorme ondata di innovazione. L’introduzione di Sora di OpenAI sembra trasformare le sue previsioni in realtà più velocemente del previsto.

I dettagli, secondo AI Secrets:

• Evoluzione tecnologica nello storytelling: Katzenberg delinea la progressione storica degli strumenti che hanno influenzato lo storytelling, dalla penna alla cinepresa. Sottolinea che l’intelligenza artificiale rappresenta il prossimo passo significativo, offrendo opportunità senza precedenti per la creatività.

• Impatto dell’intelligenza artificiale sull’animazione: osserva che tradizionalmente, la produzione di un film d’animazione “di livello mondiale” richiedeva 500 artisti e cinque anni. Con l’intelligenza artificiale, prevede che le risorse necessarie saranno ridotte a una frazione, forse meno del 10%.

• Il ruolo della creatività umana: nonostante le efficienze introdotte dall’intelligenza artificiale, Katzenberg evidenzia la continua necessità di creatività individuale. Gli artisti passeranno dai ruoli tradizionali a diventare suggeritori dell’intelligenza artificiale, guidandone e modellandone la produzione creativa.

In sintesi, conclude AI Secrets, la visione di Katzenberg suggerisce un futuro in cui l’intelligenza artificiale trasformerà in modo significativo l’industria dell’animazione, apportando sia opportunità che sfide. Sebbene l’efficienza e il potenziale di innovazione siano entusiasmanti, l’industria deve anche affrontare le implicazioni per la forza lavoro e l’essenza dell’espressione creativa.