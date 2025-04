Un’importante operazione della Polizia di Stato, denominata “Stream”, ha portato a quattro arresti e quindici indagati nell’ambito di un’inchiesta sullo sfruttamento sessuale dei minori online. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha permesso il sequestro di numerosi dispositivi informatici e wallet di criptovalute contenenti decine di migliaia di file pedopornografici.

Gli arrestati sono un disoccupato di 27 anni di Foggia, un informatico di 49 anni di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e un massaggiatore di 36 anni di Pesaro Urbino. Gli indagati, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, includono operai, impiegati, professionisti e anche un avvocato.

Un’operazione su scala nazionale

Le indagini sono state condotte dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli. L’azione investigativa, sotto il coordinamento della IV Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, ha coinvolto anche i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di diverse regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Sardegna.

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati numerosi dispositivi contenenti materiale illegale e sono stati rintracciati pagamenti in criptovalute riconducibili all’acquisto di contenuti pedopornografici.

Scoperto sito e manuale del pedofilo sul dark web

L’indagine si inserisce in un’operazione più ampia coordinata da Europol, con la collaborazione delle autorità tedesche. Grazie alle analisi delle blockchain, gli investigatori sono riusciti a identificare utenti che avevano effettuato transazioni in criptovaluta per accedere a una piattaforma illegale denominata “KidFlix”. Questo sito, ispirato alla piattaforma di streaming Netflix, offriva contenuti pedopornografici organizzati per categorie.

Parallelamente, è stato scoperto un altro sito nel Dark Web chiamato “Wikipedo”, una sorta di enciclopedia interamente dedicata alla pedopornografia, contenente persino un “manuale di istruzioni per il pedofilo”.