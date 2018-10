Neil Patrick Harris: “A 15 anni Whoopi Goldberg mi promise..."

ROMA – “Il mio primo film? L’ho girato proprio con Whoopi Goldberg, lei mi fece una specie di proposta indecente”. Neil Patrick Harris, 45enne attore statunitense, famoso per la sua partecipazione nella serie “How I Met Your Mother”, ospite insieme alla 62enne attrice del programma tv The View, ha raccontato un aneddoto decisamente a luci rosse.

Era il 1988 e l’allora 15enne Neil Patrick Harris debuttò con il film “Il grande cuore di Clara” insieme a Whoopi Goldberg:

“Non avevo neanche 16 anni e l’ultimo giorno di riprese Whoopi Goldberg mi disse che, entro 10 anni, io e lei avremmo fatto sesso”.

Whoopi Goldberg ha replicato scherzando: “Potrei averlo detto!”. E Neil Patrick Harris spiega: “Ero ancora pieno di dubbi, così le dissi: “Ascolta, aspettiamo una decina d’anni”. Poi difende l’attrice: “Tranquilla, non mi sono mai sentito molestato”.

Il siparietto, però, non è stato molto gradito da alcuni utenti: “Una donna di 32 anni circuisce un 15enne e dovremmo ridere?”.