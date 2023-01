Oscar 2023, le nomination: c’è anche Alice Rohrwacher con il corto Le pupille

C’è un po’ di Italia nella corsa agli Oscar 2023: è il cortometraggio di Natale di Alice Rohrwacher “Le pupille” e Aldo Signoretti nel team del makeup e hairstyling di Elvis di Baz Luhrmann. Con le nomination annunciate dall’attrice Allison Williams e dall’attore inglese di origini pachistane Riz Ahmed, parte ufficialmente la corsa alla statuetta più ambita del cinema. Che verranno consegnate domenica 12 marzo.

Oscar 2023, le nomination

I dieci film nominati per gli Oscar sono Gli spiriti dell’isola; Elvis; Everything everywhere all at once; The Fabelmans; Tár; Top Gun: Maverick; Women talking; Triangle of sadness; Niente di nuovo sul fronte occidentale; Avatar: La via dell’acqua.

Nelle nomination come miglior regista di quest’anno non c’è nemmeno una donna. I candidati sono tutti uomini, e sono Todd Field di Tár, i Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) di Everything Everywhere All at Once, Martin McDonagh de Gli spiriti dell’isola, Ruben Ostlund di Triangle of Sadness e Steven Spielberg per The Fabelmans, quest’ultimo candidato al suo terzo Oscar.

Categoria Miglior attrice protagonista

Di seguito le interpreti femminili che sono stati appena nominate nella categoria Miglior attrice protagonista:

Cate Blanchett per Tár

Ana de Armas per Blonde

Andrea Riseborough per To Leslie

Michelle Williams per The Fabelmans

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Categoria Miglior attore protagonista

Di seguito trovate i nomi dei candidati all’Oscar come Miglior attore protagonista: