“Numerosi Paesi europei stanno discutendo dell’imminente introduzione di un’imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Alcuni di questi Paesi sono ormai prossimi a tale decisione. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth nelle scorse ore. “Tale dazio – ha proseguito Trump – prevarrà su qualsiasi accordo commerciale stipulato con il Paese in questione, a prescindere dal fatto che sia stato attuato o semplicemente firmato. Inoltre, qualora dovessero procedere, il dazio del 100% sarà applicato con effetto immediato”.

La risposta della Commissione Ue

“L’Ue e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio, in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le imposte sono per loro natura non discriminatorie e si applicano in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine.” Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue in merito alla minaccia del tycoon. “Le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate. Se adottate, l’Ue reagirà in modo rapido e deciso”.