Doveva essere una serata di festa ma poi si è trasformata in tragedia, almeno per la proprietaria di un cane, freddato lo scorso 13 giugno dalla polizia a Canoga Park, quartiere di Los Angeles, quando erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dei Knicks, che dopo 53 anni avevano portato a casa il loro titolo Nba. Anche nell’abitazione di quell’animale i suoi familiari stavano esultando e le loro grida hanno fatto sì che i vicini segnalassero il caso alla polizia perché evidentemente infastiditi.

L’intervento della polizia si è però tristemente concluso con l’uccisione di Jameson, un cane meticcio di due anni nato dall’incrocio tra San Bernardo, Golden Retriever e Poodle. In base alla ricostruzione fornita dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles (Lapd), gli agenti avrebbero raggiunto l’abitazione indicata, cercando di parlare con la residente. In una nota ufficiale, la polizia ha spiegato che durante il controllo il cane si trovava accanto alla proprietaria e abbaiava.

“Gli agenti le hanno chiesto di mettere al sicuro il cane e la residente ha chiuso momentaneamente la porta. Ha poi riaperto la porta e il cane è uscito dall’appartamento”, spiega una nota della polizia, secondo la quale il cane avrebbe cercato di caricare uno degli agenti, inducendo un poliziotto ad aprire il fuoco. Sui social sta anche circolando da giorni il video di quanto accaduto in quei momenti.

Un filmato diffuso dalla stessa polizia nei giorni successivi ai fatti mostra la dinamica dei fatti. Nel video si vede il cane che esce quando la proprietaria apre la porta di casa e un altro agente a quel punto spara contro l’animale che si stava dirigendo verso di lui. Jamerson è morto mentre indossava ancora la maglia dei New York Knicks. Sui social c’è chi si scaglia contro quel poliziotto e chi pensa che la sua proprietaria avrebbe dovuto tenerlo dentro, come chiesto dagli agenti, evitando di farlo uscire.