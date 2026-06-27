Si sarebbe introdotto in casa di un sacerdote dopo aver danneggiato una porta in vetro, una finestra e una vetrata. Una volta dentro, avrebbe rubato 28mila euro appartenenti a una parrocchia, principalmente soldi relativi a offerte dei fedeli. L’episodio è accaduto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto, commesso il 9 ottobre 2025.

Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, l’uomo era già noto alle Forze dell’ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sono state attuate anche attraverso accertamenti di biologia forense, poi ci sono le analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’autore del furto è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.