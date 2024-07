Shelley Duvall, è morta l’attrice che divenne celebre per Shining

E’ morta, per le complicazioni di un diabete, l’attrice statunitense Shelley Duvall, famosa soprattutto per aver interpretato la protagonista in Shining, il film horror di Stanley Kubrick del 1980 con Jack Nicholson. L’attrice aveva 75 anni. La morte di Shelley Duvall è stata annunciata dal suo compagno Dan Gilroy, alla testata statunitense The Hollywood Reporter: “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bella Shelley”.