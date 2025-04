La notizia del giorno è la reazione catastrofica delle Borse mondiali all’annuncio di Donald Trump sui dazi: tonfo di Wall Street e curva in negativo per tutta l’Europa. Milano ha chiuso con una perdita del 3,6%. Resta da capire quali saranno le contromosse europee e italiane. Fonti dell’Unione Europea parlano di possibili controdazi a partire dal 15 aprile. In Italia, Giorgia Meloni ha annullato tutti i suoi appuntamenti e ha riunito i ministri per una valutazione della situazione. All’attacco, intanto, le opposizioni. “Uno tsunami”, tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “La premier fa arrivare l’Italia impreparata”, accusa la segretaria dem, Elly Schlein. Ma in Italia fanno discutere anche le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: “Femminicidi? Alcune etnie non hanno la nostra sensibilità verso le donne.” Immediata la replica della deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase: “La stragrande maggioranza dei femminicidi sono commessi da maschi italianissimi.”

Poi la cronaca: le novità sull’omicidio di Ilaria Sula, la 21enne morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino e l’operazione della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo rimasto chiuso in casa che ha chiamato i pompieri e poi li ha ringraziato con un sacchetto di marijuana.

Le notizie del giorno, fonti Ue: “Primi controdazi il 15 aprile”. Borse in picchiata: tonfo Wall Street, bruciati 2mila miliardi. Milano chiude a -3,6%. Meloni a Palazzo Chigi, task force con i ministri

Le voci dal palazzo, Meloni: “Dazi? Una misura sbagliata”. Conte: “Uno tsunami”. Schlein: “La premier fa arrivare l’Italia impreparata”. Renzi: “Trump ha dichiarato guerra”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla fake news su Musk che lascia il suo ruolo nel governo americano a Cina e Giappone che si scagliano contro i dazi di Trump

Nordio: “Femminicidi? Alcune etnie non hanno la nostra sensibilità verso le donne”. Di Biase (Pd): “La stragrande maggioranza degli omicidi sono commessi da maschi italianissimi”

Omicidio Ilaria Sula, uccisa e nascosta in una valigia. Dal depistaggio al ruolo dei genitori di lui

Ragazza di 21 anni mangia un panino in un pub poi si accascia e muore

Arresti per pedopornografia in Italia, scoperto anche sito con manuale del pedofilo sul dark web

Come sta Nanni Moretti dopo l’infarto, ricoverato in terapia intensiva a Roma

Il genio del giorno, l’uomo rimasto chiuso in casa che chiama i pompieri e poi li ringrazia con un sacchetto di marijuana