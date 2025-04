Il racconto di Diletta Leotta che non riesce a dissimulare il suo imbarazzo: è stata costretta a spogliarsi ed è stata toccata

Non è semplice mantenere un rapporto a distanza, non è semplice quando di mezzo ci sono chilometri distanza e aerei da prendere.

Certo, i viaggi oggi sono più semplici e comodo, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Chi avesse dei dubbi al riguardo, può chiedere per conferma a Diletta Leotta. Lei di aerei ne prende molti, soprattutto ora che deve fare la spola tra l’Italia e la Germania dove si è trasferito il marito Karius per tornare a giocare (ora però è infortunato). Avanti e indietro, non senza contrattempi.

Uno lo racconta durante il programma 105 Take Away e non riesce a nascondere il suo imbarazzo. L’episodio è avvenuto proprio in un aeroporto tedesco ed ha come protagonista, oltre alla conduttrice di Dazn, anche una poliziotta tedesca, addetta ai controlli nello scalo. Il racconto della Leotta parte con lei che si reca in aeroporto per fare ritorno in Italia, si avvicina al metal detector ed inizia la sua disavventura.

Diletta Leotta, disavventura in aeroporto: “Mi faceva il solletico”

“Mentre sto passando il metal detector, si avvicina un’agente, cattivissima, e mi dice che deve fare i controlli“. La presentatrice ovviamente non si oppone, ma le maniere della poliziotta la mettono in difficoltà: “Inizia a toccarmi, mi ha strizzato le tette: ero imbarazzata“.

Il ‘peggio’ però deve ancora arrivare: “Ad un certo punto alzo le braccia e lei inizia a farmi il solletico sotto le ascelle ed io lo soffro tantissimo. Mi sono quasi spogliata – aggiunge – , sono rimasta soltanto con una canottiera e le ho detto: ‘Guarda, non ho niente’. Ma lei continuava a farmi il solletico“. La Leotta prosegue nel suo racconto: “È stata una tortura incredibile. Poi mi ha chiesto anche di togliermi le scarpe e mi ha fatto il solletico anche sotto i piedi“.

Momenti di grande ‘difficoltà’ per Diletta che spiega anche di come da bambina, il fratello le faceva spesso il solletico: “Mi facevo anche pipì sotto“. Una piccola disavventura quella in aeroporto per la Leotta che ora però lo racconta con il sorriso sulle labbra e con molta simpatia. Per la conduttrice c’è ora da ‘coccolare’ il marito Karius, sperando di incontrare al check-in agenti in po’ più clementi.