I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Black Mirror a Pesci piccoli

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Grande successo su Netflix per la sesta stagione della serie tv Black Mirror, tra gli articoli più visti sulla piattaforma. La serie di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo resta in top 10, così come il film d’azione Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth, uscito il 16 giugno su Netflix. Su Prime Video prosegue il successo della serie dei The Jackal Pesci piccoli, del film Creed 3 e della serie tv The Ferragnez.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Black Mirror (Sesta stagione 2023, Drammatico/Fantascienza) di Charlie Brooker.

Questo mondo non mi renderà cattivo (Serie tv 2023, Animazione/Commedia) di Zerocalcare.

Manifest (Quarta stagione 2023, Fantascienza/Drammatico) con Melissa Roxburgh e Josh Dallas.

Fubar (Serie tv 2023, Azione) di Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro.

I segugi (Serie tv 2023, Drammatico/Azione).

Tyler Rake 2 (Film 2023, Azione/Thriller) di Sam Hargrave, con Chris Hemsworth.

Una vita quasi perfetta (Film 2002, Commedia/Sentimentale) di Stephen Herek, con Angelina Jolie e Edward Burns.

Notte brava a Las Vegas (Film 2008, Commedia) di Tom Vaughan, con Cameron Diaz e Ashton Kutcher.

Prime Video, film e serie tv del momento