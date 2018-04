LONDRA – Il piccolo Alfie Evans è ancora vivo a 9 ore dal distacco dal respiratore, avvenuto alle 22.30 del 23 aprile a Liverpool. Una notte di agonia, con i genitori che avrebbero praticato al piccolo la respirazione bocca a bocca per tutta la notte, non potendo più attaccarlo alle macchine per l’ossigeno. Intanto proseguono i contatti diplomatici per riattaccare il piccolo Alfie al respiratore in extremis.

Anthony Hayden, il giudice d’appello britannico che giorni fa ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha chiuso la porta a ogni ripensamento dopo un ultimo consulto con gli avvocati delle parti e un confronto telefonico anche con i rappresentanti legali della famiglia in Italia: coinvolti in seguito alla concessione della cittadinanza italiana al bimbo. Lo riporta l’agenzia Pa. Secondo fonti vicine ai genitori, la procedura di distacco da macchinari salvavita è iniziata.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui