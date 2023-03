Arriva l’Eta, per andare in vacanza nel Regno Unito si dovrà pagare: sarà come l’Esta per gli Usa

I non residenti nel Regno Unito dovranno compilare un modulo e pagare una somma di denaro per visitare o trascorrere anche solo un giorno di vacanza oltremanica. Il governo britannico ha annunciato oggi, 9 marzo, un’altra svolta post Brexit, che ricorda la documentazione americana “Esta“, necessaria a turisti e altri viaggiatori stranieri per entrare negli Stati Uniti. Ora, come in questo caso, sarà obbligatoria anche alla frontiera della Gran Bretagna e si chiamerà Eta (Electronic Travel Authorisation).

Bisognerà pagare per andare in vacanza nel Regno Unito

L’Eta sarà un modulo elettronico che ogni viaggiatore dovrà compilare prima di mettersi in viaggio, fornendo dati biometrici e rispondendo ad alcune domande. E come nel caso degli Stati Uniti bisognerà pagare una “piccola cifra” seppur ancora non quantificata dal governo di Rishi Sunak – 21 dollari per entrare negli States – e avrà una validità di due anni. Il nuovo regime andrà in vigore per turisti e viaggiatori di tutto il mondo dal 2024. Ma prima ci sarà una sperimentazione con i cittadini del Qatar, dei Paesi del Golfo e della Giordania dall’ottobre 2023.

Un app sul cellulare

“Così si potrà viaggiare in maniera più rapida e sicura”, argomentano dall’Home Office, “il processo dell’Eta sarà molto rapido e basterà una app sul cellulare. I viaggiatori stranieri potranno arrivare più volte nel Paese durante i due anni”. Il limite che dovrebbe rimanere è quello di non poter restare sul suolo britannico per più di sei mesi senza visto lavorativo (mentre negli Stati Uniti è di tre mesi).