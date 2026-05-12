È già tensione nel nuovo governo che sta per entrate in carica nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu, dopo la scelta del primo ministro C. Joseph Vijay che ha nominato per il ruolo di consigliere politico speciale il suo astrologo di fiducia, Rickey Radhan Pandit Vettrivel.

Il primo ministro ex attore C. Joseph Vijay

Vijay, che ha giurato domenica, dopo avere sbaragliato alle elezioni i due partiti storici che si sono alternati alla guida dello stato negli ultimi quaranta anni, ha dovuto coinvolgere in una coalizione dieci parlamentari di piccole formazioni per raggiungere la maggioranza.

Domani l’ex attore si presenterà al primo voto di fiducia, e la scelta dell’astrologo è stata criticata apertamente da alcuni degli alleati, che l’hanno definita “inaccettabile in un governo laico”, e in uno stato in cui i politici si sono sempre dichiarati “nemici della superstizione”.

Tuttavia, la presenza di Vettrivel accanto a Vijay non è una sorpresa: l’astrologo è infatti il portavoce del partito dell’ex attore, nato dai suoi fan club.