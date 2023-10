Sono di nazionalità svedese le due persone morte dopo che un uomo ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles, scrivono media belgi. Questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e, secondo le informazioni riportate degli stessi media, le due vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese.

Attentato a Bruxelles: spara col kalashnikov a due tifosi svedesi

L’uomo che ha sparato stasera a Bruxelles, uccidendo almeno due persone, ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l’appartenenza all’Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per “vendicare i musulmani”.

Sul web rivendica l’appartenenza all’Isis

L’uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov nel centro di Bruxelles intorno alle 19 questa sera ha urlato “Allah akbar”.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Numerosi i servizi di emergenza. Nessun sospettato è stato ancora arrestato.

Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un’arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente dopo aver sparato a in un atrio prima di colpire due persone in un taxi.