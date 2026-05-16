L’avrebbe molestata mentre erano a bordo dello stesso autobus e quando lei è scesa l’avrebbe anche seguita. A salvare la situazione è stato un altro passeggero, sceso dal mezzo, che ha chiamato le forze dell’ordine. L’autore delle molestie, di 35 anni, straniero, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Udine con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a bordo di un autobus del trasporto urbano cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe molestato una giovane passeggera. Nonostante la reazione della ragazza, che lo avrebbe invitato ad allontanarsi, l’uomo avrebbe continuato a infastidirla durante il tragitto. La vittima, spaventata, è scesa dal mezzo nella zona est della città, ma sarebbe stata seguita dall’aggressore. Salvifico l’intervento di un altro passeggero, un uomo di 44 anni, sempre straniero, residente da tempo a Udine, che viaggiava con il figlio.

L’uomo, accortosi della situazione, è sceso dall’autobus per aiutare la giovane. Il presunto molestatore avrebbe però reagito con aggressività anche nei suoi confronti. A quel punto è stato chiesto l’intervento del 112. I carabinieri, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato il sospettato, che ha tentato di fuggire senza riuscirci. Dopo gli accertamenti, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.