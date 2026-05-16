Andava a tutta velocità quando a travolto con l’auto alcuni pedoni in largo di Porta Bologna a Moneda, per poi finire la sua corsa contro la vetrina di un negozio. A guidarla Salim El Koudri, 31 anni, di origini marocchine, nato nella provincia di Bergamo e residente nel Modenese, con una laurea in economia. Almeno sette di cui 3 gravi i feriti (due trasportati al Maggiore di Bologna). Una 55enne avrebbe perso entrambe le gambe a causa dello schianto. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe in cura psichiatrica.

L’uomo, nel tentativo di darsi alla fuga, ha anche accoltellato0 il passante che è riuscito a fermarlo. El Koudri è sotto interrogatorio in questura. “Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”. Queste le parole di alcuni testimoni.

“Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. “Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento – aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni”.

“Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, Sono profondamente colpito”, “qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave”. Sono state le prime parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sul posto appena accaduto l’investimento. L’autore, “pare un nordafricano, è in questura e lo stanno interrogando”.

“La nostra vicinanza va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Un ringraziamento ai cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l’uomo, ai soccorritori, al personale sanitario e alle forze dell’ordine per l’intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore”. Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, parlando di quanto avvenuto.