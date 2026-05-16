Il mercato immobiliare italiano torna a crescere nel 2025, +6,6% su base annua, segnando un incremento diffuso delle compravendite e un rafforzamento del ricorso ai mutui, secondo i dati statistici notarili analizzati dall’ANSA.

Le richieste di finanziamento crescono del +18,8%, con 404.530 erogazioni e un capitale in aumento del 30,4%, fenomeno che “conferma il progressivo adattamento delle famiglie al nuovo costo del credito e una rinnovata disponibilità degli istituti” a sostenere l’acquisto delle abitazioni.

Tra il 2024 e il 2025 si registra una crescita delle compravendite tra privati per la prima casa e un calo delle operazioni legate alle imprese, con dinamiche differenziate sulle seconde abitazioni. Globalmente, i dati evidenziano un mercato in espansione con 1.456.433 transazioni immobiliari e una crescita complessiva del +5,2%, visto che “il 2025 segna in generale un’annualità di espansione per il mercato delle compravendite immobiliari in Italia (residenziale, non residenziale e terreni) con una crescita del +5,2%, consolidando il trend di ripresa già avviato nel 2024”. I giovani tra 18 e 35 anni rappresentano la quota principale degli acquirenti della prima casa, mentre il valore mediano sale a 125.000 euro nel 2025 rispetto agli anni precedenti.