Camilla ha il Covid: primo stop agli impegni ufficiali da quando è regina consorte

Camilla è di nuovo positiva al Covid-19. Lo ha reso noto Buckingham Palace, spiegando perché la regina consorte abbia dovuto cancellare i suoi impegni in agenda, il suo primo stop negli incarichi ufficiali da quando ha assunto il nuovo titolo.

Fonti di corte avevano evocato inizialmente un’infezione “di stagione”. Nel comunicato ufficiale si parla in ogni caso di sintomi analoghi a quelli di “un raffreddore”. Camilla, che ha 75 anni, uno in più di re Carlo, aveva già contratto il Covid un anno fa, prima dell’ascesa al trono del marito. E, come Carlo, risulta essere pluri–vaccinata.

Camilla positiva al Covid, il comunicato di Buckingham Palace

“Dopo essere stata colpita dai sintomi di un raffreddore, Sua Maestà la regina consorte è stata testata positiva al virus del Covid”, si legge nella breve nota diffusa dal palazzo. “Con rammarico, ella ha dunque annullato tutti gli impegni pubblici di questa settimana e presenta le sue scuse più sincere” a coloro che l’attendevano, recita ancora il testo.

Camilla avrebbe dovuto rappresentare la famiglia reale, e il consorte Carlo III, nell’ambito d’una visita in calendario domani nelle West Midlands, regione dell’Inghilterra centrale: con annessi impegni ufficiali vari, come la cerimonia per la celebrazione del centenario della Elmhurst Ballet School di Edgbaston, storica scuola di danza nell’area metropolitana di Birmingham.

Divenuta regina consorte (in quanto seconda moglie di Carlo) l’8 settembre scorso, alla morte della 96enne Elisabetta II dopo 70 anni di regno, l’ex duchessa di Cornovaglia è attesa il 6 maggio dalla solenne incoronazione formale al fianco del marito: in programma nell’Abbazia di Westminster, a Londra.