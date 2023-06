Nelle sue fasi iniziali, la controffensiva dell’Ucraina sta avendo meno successo e le forze russe stanno mostrando più competenza di quanto previsto dalle valutazioni occidentali.

La controffensiva ucraina segna il passo

Lo riporta la Cnn che cita due funzionari occidentali e un alto funzionario militare statunitense. Secondo uno di loro, la controffensiva “non soddisfa le aspettative su nessun fronte”.

Per i funzionari occidentali, le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine superarle. Diversi funzionari hanno anche detto alla Cnn che il maltempo si sta rivelando un problema per le forze ucraine.

Le ammissioni di Zelensky

Tuttavia, gli stessi funzionari hanno avvertito che la controffensiva è ancora nelle sue fasi iniziali e che gli Stati Uniti e i loro alleati “rimangono ottimisti” sul fatto che le forze ucraine saranno in grado di ottenere guadagni territoriali nel tempo.

È probabile che gli Stati Uniti e i loro alleati aspetteranno almeno fino a luglio per una valutazione più completa dell’andamento della controffensiva. La valutazione dei funzionari occidentali giunge dopo che ieri lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che i progressi della controffensiva sono stati “più lenti del previsto”.