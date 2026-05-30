Blitz animalista in una scuola ad Alghero, mostrati video con macellazioni: bimbi in lacrime
Bimbi in lacrime in una classe della scuola primaria dell’Argillera ad Alghero, quando un evento che per la scuola doveva essere un normale incontro sul rapporto tra gli uomini e animali e si è invece trasformato in un blitz degli animalisti Anonymous for the Voiceless. Dopo essersi presentati con le maschere bianche hanno proiettato sui pc dei video su allevamenti intensivi e macellazioni di animali. Immediatamente sono stati allontanati dagli insegnanti ma è scoppiata la polemica, come raccontano i due quotidiani sardi L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna.
Il blitz degli animalisti a scuola
“Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare”, ha spiegato la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, a L’Unione Sarda. “Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un’associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un’ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato”, ha aggiunto a La Nuova Sardegna Mentre sui social è scoppiata la polemica e i pareri sono discordanti, c’è già qualche genitore che ha annunciato di voler presentare denuncia per capire cosa sia accaduto.