Bimbi in lacrime in una classe della scuola primaria dell’Argillera ad Alghero, quando un evento che per la scuola doveva essere un normale incontro sul rapporto tra gli uomini e animali e si è invece trasformato in un blitz degli animalisti Anonymous for the Voiceless. Dopo essersi presentati con le maschere bianche hanno proiettato sui pc dei video su allevamenti intensivi e macellazioni di animali. Immediatamente sono stati allontanati dagli insegnanti ma è scoppiata la polemica, come raccontano i due quotidiani sardi L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna.

Il blitz degli animalisti a scuola

“Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare”, ha spiegato la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, a L’Unione Sarda. “Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un’associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un’ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato”, ha aggiunto a La Nuova Sardegna Mentre sui social è scoppiata la polemica e i pareri sono discordanti, c’è già qualche genitore che ha annunciato di voler presentare denuncia per capire cosa sia accaduto.