Alle 11 di oggi, sabato 30 maggio, nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal, due dei cinque morti alle Maldive durante un’ immersione nelle grotte subacquee delle Maldive.

Tantissimi fiori, lo stendardo dell’Università di Genova, gli studenti della professoressa e gli amici di sua figlia, i professori, Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin del Distav-UniGe. Presente anche Nike Bianchi, docente di Monica e punto di riferimento scientifico della professoressa.

Monicae e Giorgia riposano in due feretri di legno chiaro separate dalla fotografia di loro due insieme davanti a un mare di zaffiro. Le esequie sono state officiate dal vescovo di Genova mons. Marco Tasca che, durante l’omelia, ha detto: “La morte non ha l’ultima parola. Pensate al sorriso di Monica e Giorgia la morte non toglie quel sorriso. Il signore è vicino a noi, aumenta la nostra fede e il nostro coraggio di credere che la morte non ha l’ultima parola”. In prima fila, il marito di Monica e padre di Giorgia Carlo Sommacal e il figlio Matteo, circondato dagli amici, con i professori del Distav-UniGe, il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, il vicesindaco Terrile.

Le parole delle amiche di Giorgia e del fidanzato

Due amiche di Giorgia Sommacal l’hanno voluta ricordare dall’altare. “Seduta su uno scoglio davanti al mare ti vengo a trovare tutti i giorni – ha detto commossa una delle ragazze -. Ho sempre amato il mare e ti somiglia tanto è bello e luminoso ma sa essere anche forte e testardo e tu sei proprio così. Il mare continuerà a ricordarmi per sempre di te. Grazie Giò, perché mi hai insegnato a fare sempre ciò che si ama e condividerlo con chi si vuole bene. Insieme alla tua mamma dai forza a tuo papà e guida Matteo e proteggi i tuoi amati nonni e sorreggi Federico. Grazie per essere entrata nella mia vita”.

“Te ne sei andata troppo presto con tante cose da realizzare – ha detto la seconda ragazza -. Tu eri speciale. Ci siamo conosciute per caso sui campi di calcio. Non dimenticherò mai i momenti passati con te. Di calcio ne capivi. Ricordo l’entusiasmo ogni volta che stavi con Federico. Ricordo come fosse ieri la nostra ultima uscita: parlavi con orgoglio del lavoro di tua mamma. Ti guardavo con ammirazione. Proteggi tutti, il tuo ricordo rimarrà impresso in chi ti ha conosciuto. Ti guarderò per sempre come un esempio”.

Commovente il discorso del fidanzato Federico Colombo: “Chi lo avrebbe mai detto. Eccomi qui davanti a te trovando forza di salutarti senza averne la forza”. “Non dovevamo salutarci così – ha detto Federico con la voce spezzata -. Ricordo l’ultima volta che ci siamo salutati. Una frase semplice, che la trasforma in ultimo saluto. E io sono qui ancora ad aspettarti. Ti sento nelle piccole cose che nessuno nota. Tu eri casa, una sensazione rara. Non avevo più paura del futuro con te. Ti vedevo arrivare con vestito bianco bellissima ti vedevo sorridere davanti a Dio. Ti vedevo camminare scalza a casa. Ti vedevo cercare la mia mano senza dire nulla. Per me, noi ci capivamo anche nel silenzio”.

Federico ha ricordato “le giornate organizzate in base alle partite dell’Inter perché era l’unica cosa che poteva batterti. Ti prometto che la prossima volta che ci vedremo cambierò squadra per stare di più insieme”. “Sono accanto a Matteo… quanto darei per sentire la tua voce che lo rimproverava – ha detto -. Monica mi hai accolto sopportato e amato sempre. Mi chiedeva se avevo mangiato, un’ attenzione semplice che va dritta al cuore”.

“Papà Carlo – si è rivolto così a Carlo Sommacal -, mi hai guardato e detto di prendermi cura di Giorgia e spero di averlo fatto in modo da renderti orgoglioso. Mi porterò dentro l’amore immenso che hai provato per Giorgia. Ti prometto che ci saro sempre perché da oggi la tua famiglia sarà la mia. Giorgia amava la vita e le persone e sono sicuro che vi guarderà da lassù con quel sorriso che ci accoglieva tutti – ha concluso -. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita. Ti dirò arrivederci e penserò che sei partita per quella lunga vacanza con la mamma. Per sempre ti amo piccola”.