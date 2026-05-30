Prima il boato improvviso, poi le fiamme: a Senigallia in provincia di Ancona un’auto elettrica è esplosa prima di andare a fuoco. Il fatto è avvenuto nel parcheggio dell’ex Gil, accanto alla sede del Comune in viale Leopardi.

La vettura elettrica in fiamme è in dotazione al Comune: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. La Polizia locale ha chiuso il parcheggio e parte del marciapiede per consentire le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento.