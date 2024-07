Donne vittima di un rigurgito di maschilismo. Impressionanti risultati di un sondaggio choc in Gran Bretagna. Non solo, anche molte donne la pensano così.

Le donne spesso denunciano lo stupro dopo aver fatto sesso che non è piaciuto e di cui si pentono, dicono due giovani maschi inglesi su cinque.

Quel che sorprende è cheanche 4 donne su 10 la pensano alla stessa maniera.

Secondo un nuovo sondaggio, quasi due quinti dei giovani pensano che le donne spesso affermano di essere state violentate dopo aver fatto sesso di cui poi si pentono.

Sondaggio pubblicato dall’Independent

Lo studio, condiviso in esclusiva con The Independent, ha rilevato che il 20% delle donne più giovani ha questa opinione rispetto al 39% degli uomini più giovani. tra i 16 e i 24 anni, hanno scoperto che i punti di vista dei giovani uomini e donne stanno diventando sempre più polarizzati su una serie di questioni.

Poco meno della metà dei giovani ritiene che le donne siano ancora svantaggiate nella società, il che significa che il femminismo è ancora rilevante, rispetto a circa otto giovani donne su dieci.

L’articolo dell’Independent tratta della crescente divisione tra giovani uomini e donne riguardo alle percezioni sulla misoginia nel Regno Unito. Un recente sondaggio rivela che un numero significativo di giovani uomini non riconosce il sessismo come un problema attuale, mentre molte giovani donne continuano a sperimentare e segnalare comportamenti misogini.

Discrepanza di valori sulle donne

Questa discrepanza nelle percezioni è attribuita a vari fattori, inclusi i social media e le influenze culturali, che possono perpetuare stereotipi di genere e normalizzare atteggiamenti discriminatori. L’articolo sottolinea l’importanza di affrontare queste differenze attraverso l’educazione e la sensibilizzazione per promuovere una maggiore comprensione e uguaglianza di genere.

