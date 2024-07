Due turisti sono morti in mare in Spagna mentre cercavano di salvare dei bambini

Due turisti, un britannico e un polacco, sono morti in Spagna per salvare dalle onde del mare in burrasca due bambini, di 6 e 7 anni, che stavano affogando. Il turista inglese aveva 52 anni, il polacco ne aveva 46. Entrambi sono morti gettandosi in mare per cercare di salvare i bambini di sei e sette anni in difficoltà. Il turista britannico morto dopo aver tentato di salvare due bambini in difficoltà in mare su una spiaggia della Spagna si chiamava Bryn Thomas, viveva a Southampton (Hampshire), è morto dopo essere corso in acqua nel tentativo di aiutare i bambini. L’identità dell’altra vittima non è stata resa nota.

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di La Roqueta a Guardamar de Segura, a sud di Alicante, durante raffiche di vento fino a quasi 40 miglia all’ora. All’apertura di un’inchiesta sulla morte del 52enne a Winchester, il coroner della zona Jason Pegg ha detto all’inchiesta che il signor Thomas era andato in mare per aiutare i giovani nuotatori. Tuttavia, anche lui si è trovato in difficoltà e in seguito è morto.

Secondo quanto riferito, il signor Thomas sarebbe morto insieme a un uomo di 46 anni, originario della Polonia, dopo che entrambi i bambini erano stati salvati. Le cause della morte sono state indicate come anossia encefalica e asfissia meccanica dovuta all’immersione. In seguito all’incidente altre due persone sono state portate d’urgenza in ospedale con difficoltà respiratorie. La Guardia Civil spagnola è stata citata nei rapporti che dicevano: “Due persone hanno perso la vita. Uno era britannico e l’altro polacco. Entrambi stavano cercando di aiutare due bambini piccoli che erano in difficoltà in mare. Le condizioni del mare erano piuttosto pessime”.