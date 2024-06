Ilaria Salis è libera: via il braccialetto elettronico, ora potrà tornare in Italia

Iaria Salis è libera e potrà tornare in Italia: la polizia ungherese si è recata nel suo domicilio a Budapest per toglierle il braccialetto elettronico. La richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar subito dopo la sua elezione come eurodeputata. La scarcerazione dalla detenzione domiciliare è avvenuta la mattina di oggi, venerdì 14 giugno.

L’insegnante stava scontando la sua pena detentiva in un appartamento della capitale ungherese. Era ospitata da una famiglia italiana dal 23 maggio scorso. Ora potrà tornare in Italia: lunedì prossimo compirà 40 anni e potrà festeggiarli in Italia insieme alla sua famiglia che aveva già comprato i biglietti per andare a Budapest a festeggiare il compleanno.