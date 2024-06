Kate Middleton avvistata mentre compra tortine di cioccolato, il commesso: “Sembra stare bene”

Kate Middleton riappare in pubblico dopo diversi mesi di assenza a causa della malattia. La principessa del Galles è apparsa con il marito e i figli in un negozio di alimentari ed hanno comprato delle tortine al cioccolato e allo zenzero. “Kate sembra stare bene”, ha raccontato il commesso.

Come noto, sta lottando contro un tumore e le sue condizioni di salute, secondo quanto trapelato in questi mesi, sono abbastanza serie. La futura regina, approfittando delle prime belle giornate, a quanto sembra è uscita insieme al marito William e ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. La famiglia è nel Norfolk ad Anmer Hall: qui si trova la loro casa di campagna. A testimoniarlo è il commesso di un negozio di alimentari in cui i reali e il loro figli avrebbero fatto la spesa. Il negozio si chiama Bakers Laners. Il commesso ha raccontato: “Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero. Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene“.

Lo stato di salute di Kate Middleton

In questi giorni si susseguono voci sulla salute della principessa 42enne. Uno di questi è il giornalista italiano Antonio Caprarica, gran conoscitore delle vicende della famiglia reale britannica. Il giornalista ha affermato che le condizioni della principessa sarebbero ancora molto serie, rendendo incerto il suo ritorno sulla scena pubblica.

I media britannici stanno intanto rilanciando in questi giorni nuove teorie sulla sua salute, tra cui spicca la relazione tra il cancro di Kate e una possibile infezione da papillomavirus umano. Kate Middleton non ha mai svelato che tipo di tumore abbia ed ha raccontato soltanto svelato di essersi sottoposta ad un’operazione all’addome. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un cancro cervicale, una proliferazione di cellule maligne che inizia nella cervice. Diversi ceppi di papillomavirus umano sono i responsabili della maggior parte dei casi di questo tipo di cancro. L’HPV è un’infezione comune trasmessa attraverso il contatto sessuale: può sopravvivere per anni contribuendo allo sviluppo di cellule tumorali nella cervice. A scopo preventivo è fondamentale sottoporsi a test di screening, come il Pap test o la citologia cervicovaginale, e prendere in considerazione la vaccinazione contro il papillomavirus umano.