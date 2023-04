Trappola multe targate UE. Occhio – be careful, dovremmo dire – ad andare in auto a Londra. Potresti beccarti, pur rispettando scrupolosamente il codice della strada, multe fino a 30mila euro in un solo giorno.

Londra, trappola per automobilisti targati Ue

No, non si tratta in questo caso una ritorsione britannica post Brexit nei confronti dei cugini europei. C’entrano invece le nuove regole anti-inquinamento introdotte dal sindaco.

Trappola multe targate UE se non registri il veicolo

Tutte le automobili con targa non britannica – europea, extraeuropea – hanno da qualche tempo l’obbligo di registrare il proprio veicolo straniero sul sito apposito. La trappola delle molte a sorpresa ha già mietuto diverse vittime.

Altrimenti, scattano sanzioni salate ogni volta che si passa davanti a qualche dispositivo di controllo. Una legge locale di Londra, voluta dal sindaco Sadiq Khan che, a suo dire, è stata pensata per contrastare l’inquinamento. L’obbligo di registrazione, e il successivo controllo tramite le molte telecamere piazzate nella metropoli, è esteso anche alle periferie londinesi. Le sanzioni scattano per chi gira nel centro della capitale britannica. A oggi, chi non si possiede un veicolo elettrico, deve pagare fino a 15 euro al giorno per entrare in queste aree. Ovviamente, tutte monitorate da telecamere ad alta risoluzione 24 ore su 24.