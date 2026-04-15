La Regione Lazio rilancia anche per il 2026 i voucher dedicati allo sport giovanile, un’iniziativa pensata per sostenere le famiglie e incentivare l’attività fisica tra bambini e ragazzi. Il contributo può arrivare fino a 500 euro per ciascun figlio tra i 6 e i 18 anni.

Il bando è rivolto alle famiglie con un ISEE non superiore a 50mila euro, che possono già presentare domanda per accedere al beneficio. L’iniziativa, sostenuta dalla giunta guidata da Francesco Rocca, si conferma in crescita rispetto all’edizione precedente.

Numeri in aumento: più corsi e più strutture

I dati di questa nuova edizione evidenziano un forte ampliamento dell’offerta sportiva. Sono infatti disponibili oltre 5.400 corsi, organizzati da quasi 2.000 realtà tra associazioni, società sportive ed enti del terzo settore.

Rispetto al 2024, si registra un incremento del 15% degli impianti sportivi coinvolti e del 21% dei voucher messi a disposizione. Numeri che confermano il successo dell’iniziativa e una crescente partecipazione da parte del territorio. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso allo sport, riducendo le barriere economiche e promuovendo una maggiore inclusione, soprattutto tra i più giovani.

Come funziona il voucher e le novità del bando

Tra le principali novità introdotte quest’anno c’è una semplificazione delle procedure. I beneficiari potranno scegliere fino a tre diverse realtà sportive presso cui svolgere le attività.

Per ottenere il contributo, è necessario garantire una pratica sportiva minima di tre ore al mese, ridotta a un’ora mensile per i ragazzi con disabilità. Anche il sistema di controllo è stato reso più semplice: sarà sufficiente registrare la presenza tramite QR code una sola volta al giorno. L’iniziativa mira a rendere più agevole la partecipazione, eliminando ostacoli burocratici e favorendo una maggiore adesione da parte delle famiglie.

Sport e salute: contrasto all’obesità giovanile

Il progetto ha anche un’importante valenza sanitaria. Secondo i dati più recenti, nel Lazio una percentuale significativa di bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o obesa, con valori leggermente superiori alla media nazionale.

Promuovere lo sport significa quindi investire nella salute e nel benessere delle nuove generazioni. La regione dispone di migliaia di impianti sportivi, ma il vero obiettivo è facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Come fare domanda e scadenze

Per accedere ai voucher sport è necessario presentare domanda entro il 13 maggio attraverso la piattaforma dedicata gestita in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.. L’iniziativa si conferma quindi come uno strumento concreto per sostenere le famiglie e promuovere uno stile di vita sano tra i giovani, rafforzando il ruolo dello sport come diritto accessibile a tutti.