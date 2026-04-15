L’Iran ha rilanciato una dura minaccia di bloccare il traffico commerciale nel Mar Rosso in risposta alle restrizioni navali attribuite agli Stati Uniti contro i propri porti. Una dichiarazione che arriva in un momento di forte tensione internazionale e che rischia di compromettere il fragile cessate il fuoco in vigore dall’8 aprile.

Secondo il generale Ali Abdollahi, comandante del quartier generale Khatam al-Anbiya, il proseguimento delle limitazioni e l’insicurezza per le navi iraniane rappresenterebbero un “preludio” alla rottura della tregua. Teheran ha quindi avvertito che potrebbe reagire con misure drastiche lungo le principali rotte marittime della regione.

Bab el-Mandeb: il punto strategico del commercio globale

Al centro delle tensioni c’è lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi più strategici del commercio mondiale. Questo corridoio marittimo collega il Mar Rosso all’Oceano Indiano e, attraverso il Canale di Suez, mette in comunicazione diretta Europa e Asia.

La sua importanza è enorme, ma la sua conformazione geografica lo rende anche estremamente vulnerabile. Essendo un passaggio stretto, basta un ridotto dispiegamento militare o l’utilizzo di mine e droni per renderlo pericoloso o impraticabile per il traffico mercantile.

Le possibili conseguenze di un blocco navale

Un eventuale blocco dello stretto avrebbe conseguenze immediate sul commercio globale. Una parte significativa del petrolio e del gas diretti verso l’Europa transita proprio da questa rotta. La sua chiusura costringerebbe le navi a circumnavigare l’Africa, passando per il Capo di Buona Speranza, con un aumento di tempi e costi di trasporto di settimane.

Questo scenario si tradurrebbe in un incremento dei prezzi dell’energia, ritardi nelle catene di approvvigionamento e una possibile accelerazione dell’inflazione su scala mondiale. Le ripercussioni non sarebbero solo economiche, ma anche politiche e strategiche.

Rischio di conflitto e instabilità globale

Il Mar Rosso è già oggi una delle aree più militarizzate al mondo, con la presenza di diverse potenze impegnate a garantire la sicurezza delle rotte commerciali. Un blocco o anche solo una minaccia concreta di interdizione potrebbe innescare una rapida escalation militare.

Un confronto diretto per la libertà di navigazione rischierebbe di allargarsi coinvolgendo attori regionali e internazionali. Inoltre, la crescente instabilità minerebbe la fiducia globale nelle rotte marittime, spingendo aziende e Stati a rivedere le proprie strategie logistiche ed energetiche a lungo termine.