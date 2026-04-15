Una vicenda dai contorni drammatici scuote la comunità di Cesena, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno avviato un’importante operazione giudiziaria che coinvolge sette giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni. L’indagine è scaturita dalla denuncia di una ragazza che ha riferito di aver subìto violenze sessuali di gruppo durante una serata trascorsa in un’abitazione privata nei primi giorni di aprile.

L’inchiesta sui presunti abusi e le perquisizioni a Cesena

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima si trovava in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze quando sarebbe stata costretta a subire gli abusi. Un dettaglio particolarmente inquietante riguarda l’uso dei cellulari: i sospettati avrebbero infatti effettuato delle riprese video durante le violenze. La giovane, dopo l’accaduto, è stata assistita dai sanitari dell’Ospedale Bufalini, che hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni.

Le attività di perquisizione hanno portato a sviluppi significativi per uno dei soggetti coinvolti. Un 23enne è stato infatti tratto in arresto non solo in relazione al filone principale, ma per una serie di reati concorrenti scoperti durante i controlli: detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al possesso illegale di munizioni e parti di armi. Gli inquirenti stanno ora analizzando il materiale informatico sequestrato per confermare l’esistenza dei video e definire le responsabilità individuali.