Madre e figlia di 4 anni investite e uccise sul marciapiede, stavano andando all’asilo

Madre e figlia sono state investite e uccise da un’auto mentre stavano camminando su un marciapiede, mentre andavano all’asilo. La tragedia si è consumata a Leeds, nel Regno Unito. Le vittime sono Justyne Hulboj, 27enne, e la piccola Lena Czepczor, 4 anni.

Madre e figlia travolte da un’auto sul marciapiede

Ad ucciderle un’Audi TTRS bianca che ha poi concluso la sua corsa contro un muro di una concessionaria di automobili Jaguar. Alcuni testimoni che hanno assistito al dramma, hanno raccontato che l’auto sportiva stava “facendo girare” il suo “potente motore” pochi istanti prima che succedesse l’imprevedibile.

I soccorsi arrivati sul posto si sono trovati di fronte una scena drammatica: il corpicino della bambina è recuperato a diversi metri di distanza dall’incidente, sul piazzale della concessionaria.

“Ho sentito l’Audi far rombare il motore mentre era ferma al semaforo. Poi è letteralmente volata giù per la strada”, ha spiegato un testimone. “L’autista era al semaforo. Credo andasse ad oltre 150 km/h quando è ripartito… poi ha centrato le due persone sul marciapiede”, il racconto di un’altra persona.

Due arresti

Due persone sono state arrestate in relazione all’incidente su Scott Hall Road. Si tratta di due uomini, di 26 e 34 anni, che ora devono rispondere dell’aver causato due decessi per guida pericolosa. Al momento restano in custodia.