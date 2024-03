Mamma voleva essere e mamma è diventata: ha aspettato 31 anni e speso 45.000 sterline per avere i suoi “piccoli miracoli”. Samantha Jones e il marito Ian hanno accolto le gemelle Rubi-Mae e Summer 19 mesi fa, dopo una vita di attesa. Oltre a spendere 45.000 sterline (oltre 50 mila euro) e subire quattro aborti ma finalmente è riuscita a festeggiare la festa della mamma con le gemelle che ha avuto all’età di 52 anni. Sam e suo marito Ian Jones, 55 anni si sono frequentati per la prima volta per due anni quando avevano 19 e 21 anni, prima di riunirsi e innamorarsi di nuovo, 21 anni dopo, racconta Lucy Laing sul Mirror

Samantha Jones dice: “L’età è solo un numero. A volte mi hanno scambiato per la nonna dei gemelli, ma con orgoglio dico a tutti che sono la loro mamma. E mi godrò una passeggiata sulla spiaggia con le mie ragazze e mia mamma il giorno della festa della mamma. Nel suo lavoro come agente di polizia con 10 anni nella divisione antisommossa, e in quello di Ian come pompiere, sono abituati ad affrontare situazioni difficili e pericolose. Ma questi sono stati eclissati dalle sfide che hanno superato nella loro determinazione a diventare genitori. “Non ci siamo mai arresi. Sono una persona molto determinata nella vita: ho provato 11 volte a entrare nella sezione a cavallo della polizia e alla fine ce l’ho fatta”.

Nonostante la fine della storia con Ian il giorno del suo 21esimo compleanno e il matrimonio e il divorzio con un altro, Samantha Jones dice che i loro cuori sono rimasti intrecciati per sempre. Ricorda: “Il giorno del mio 21esimo compleanno, pensavo che Ian mi avrebbe chiesto di sposarlo. Ha tirato fuori un piccolo portagioielli e io l’ho aperto, aspettandomi di trovarci un anello, ma erano orecchini. Pensavo di non essere abbastanza per lui, quindi me ne sono andato con il cuore spezzato senza mai spiegare perché avevo interrotto i rapporti. “‌Sono trascorsi più di due decenni senza contatti. Poi ha ricevuto un messaggio da Ian su Facebook.

“‘Il mio cuore ha fatto un balzo”, ammette Samantha Jones. “Non avevo mai smesso di pensare a Ian o di amarlo. È stato lui a scappare. E anche lui si sentiva così nei miei confronti. Avevo conservato una foto di noi insieme per oltre due decenni.

Anche Ian era single e, dopo aver chiacchierato online, sono diventati di nuovo una coppia. Erano alla disperata ricerca di una famiglia, a 42 e 44 anni, e hanno iniziato a provarci 18 mesi dopo il matrimonio. Samantha Jones è sopravvissuta al cancro cervicale a 21 anni, che l’ha resa sterile, quindi ha sempre saputo che avrebbe avuto bisogno di una donatrice di ovociti. Nel 2016 hanno iniziato la fecondazione in vitro. I primi quattro round fallirono, ma Samantha Jones rimase incinta al quinto tentativo, alla fine del 2018.

Dice: “È stata una sensazione di incredibile euforia. Alla fine ce l’abbiamo fatta, dopo quattro cicli di trattamento falliti”. Tragicamente, l’embrione non era vitale e lei ha abortito. “È stato straziante, ma allo stesso tempo ero finalmente rimasta incinta, quindi sapevo che era possibile”, dice Sam. “Ci ha dato rinnovata speranza.”

Un sesto tentativo, qualche mese dopo, ebbe nuovamente successo, ma Sam abortì alla settima settimana. Rimasta incinta di nuovo al settimo tentativo, il Covid ha ritardato la sua scansione da 12 settimane a 14 settimane, ma il bambino era morto.

“Questo è stato il nostro punto più basso”, dice Sam. “Avevamo fatto una scansione alla settima settimana e il medico aveva detto che tutto sembrava a posto. Abbiamo superato i primi tre mesi e abbiamo pensato che tutto fosse ok. Quindi, sapere che avevamo perso il bambino è stato devastante. Ci è costato molto.

“Sottoporre tutto il trattamento è stato estenuante, inoltre facevo costantemente gli straordinari, poiché quello era l’unico modo per finanziare il trattamento. Quando ho detto a mia mamma che avevamo perso il bambino, anche lei aveva il cuore spezzato. Ormai, ricorda Lucy Laing, anche questa intrepida coppia si è sentita sconfitta: ha prenotato una vacanza ai Caraibi per riprendersi e dimenticare il proprio sogno di essere genitore. Sam dice: “Avevo perso qualche chilo e ho pensato che mi sarebbe piaciuto apparire bene in bikini a 50 anni e lasciarmi tutto alle spalle. Ma non potevo farlo.

Dato che gli over 50 non erano incoraggiati a sottoporsi alla fecondazione in vitro qui, nel gennaio 2022, hanno scelto una clinica a Cipro, dove i medici hanno impiantato tre embrioni nel suo grembo. Due settimane dopo, Sam scoprì di essere incinta.

“Eravamo al settimo cielo, ma anche incredibilmente ansiosi”, dice. “L’ecografista ha passato lo scanner sul mio stomaco alla settima settimana e abbiamo visto due piccoli battiti cardiaci che si allontanavano. È stato incredibile. In realtà ero incinta di due gemelli.”

Ma fino al raggiungimento della 24a settimana, quando i bambini furono ritenuti vitali, ogni giorno era tormentato dalla preoccupazione. Dice: “Mi sono ammalata fino a 10 volte al giorno, ma ne è valsa assolutamente la pena.

“Questo è quello che aspettavo da 31 anni. Alla nostra scansione di 11 settimane, Ruby rimbalzava così tanto contro le pareti del mio grembo che era come se fosse su un trampolino, e questo mi ha dato così tanta speranza. Abbiamo guardato in faccia la mamma: ha detto che avrebbe ricominciato a lavorare a maglia!”

Samantha Jones è stata ricoverata al Queen Alexandra Hospital di Portsmouth nel luglio 2022, alla 29a settimana, con preeclampsia pericolosa per la vita. Dice: “Ho detto a mamma e Ian che se c’era stata una scelta tra salvare i bambini o me, dovevano salvare i bambini. Fortunatamente sono stati partoriti sani e salvi dal cesareo e anch’io ero al sicuro.