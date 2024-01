Federica Pellegrini è diventata mamma: è nata la figlia Matilde. A dare la notizia è stata lei stessa via social, con una foto in cui appare al fianco del marito Matteo Giunta, suo allenatore, scrivendo: “2 giorni complicati…Finalmente sei arrivata!!!”. La piccola è venuta al mondo alle 6.51 del 3 gennaio 2024.

“Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, ha aggiunto l’atleta. Tanti gli auguri vip postati a commento sotto la foto, da Emma Marrone al collega di Pellegrini, Massimiliano Rosolino. Poi Luca Argentero, Giusy Ferreri e anche l’imprenditore Alessandro Benetton.

In una recente intervista a Vanity Fair, la sportiva ha parlato della gravidanza: “Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare…Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema”.

“Sono sempre stata molto precisa con il ciclo, un orologio. Quando ho visto il ritardo di un giorno – e quando aspetti per mesi anche un giorno è tutto – volevo subito fare il test. Ma Matteo no. Dopo tre giorni, ancora, aspetta, e anche dopo cinque. Alla fine della settimana ho detto basta, facciamo il test. L’ho fatto, l’ho lasciato in bagno e l’ha guardato lui. Poi è uscito con la faccia da imbecille: eravamo incinti”.