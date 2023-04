Medvedev: “La Polonia è destinata a scomparire”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, nonché ex presidente, su Twitter torna all’attacco e scrive un durissimo attacco al governo polacco: “Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l’Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una guerra della Nato contro la Russia, perché quest’ultima la perderebbe in fretta”.

Medvedev: “La Polonia è destinata a scomparire insieme al suo stupido primo ministro”

Prosegue Medvedev, noto in questi mesi per le sue dichiarazioni molto forti che spesso hanno a che fare con una possibile apocalisse nucleare o con l’avvio della terza guerra mondiale: “Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere. Ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo Paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro”, scrive sul profilo Twitter. Medvedev ha detto che anche l’Ucraina è destinata a scomparire. Queste le sue parole: “Non appena i finanziamenti statunitensi ed europei finiranno, la guerra finirà. Posso solo aggiungere che non appena finiranno i finanziamenti occidentali, finirà anche l’Ucraina. Dopo tutto, nessuno ne ha bisogno”.

Premier polacco: “La guerra potrebbe durare diversi anni”

Intanto la guerra in Ucraina prosegue e a detta del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki potrebbe durare anni. Morawiecki, in un’intervista a Nbc News ha detto: “Non calcoliamo alcuna data esatta. Ma osserviamo semplicemente ciò che sta accadendo al fronte, sul campo di battaglia. E di conseguenza, cerchiamo di adattarci alla situazione, di lavorare attraverso la nostra diplomazia con i nostri partner nell’Europa occidentale per sostenere l’Ucraina“, ha detto Morawiecki rispondendo alla domanda su quanto potrebbe durare la guerra. “Sì”, ha aggiunto, alla domanda se il conflitto può durare anche diversi anni.