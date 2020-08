Uomo trovato in mare: “Sono caduto 3 giorni fa da una nave da crociera”. Ma aveva il giubbotto di salvataggio e una tavola da surf

“Sono alla deriva da 3 giorni, caduto da una nave da crociera”. Il mistero dell’uomo salvato in mare aperto su una tavola da surf.

Un vero mistero la storia di un naufrago salvato in mare dalla guardia costiera spagnola, che sosteneva di trovarsi alla deriva da tre giorni dopo essere caduto da una nave da crociera.

Lunedì 24 agosto, l’uomo, di nazionalità inglese, è stato avvistato al largo di Marbella, dallo staff di uno yacht, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. L’uomo era completamente vestito, ma un po’ spaventato e infreddolito, e si era aggrappato ad una tavola da surf che gli ha consentito di restare in vita.

Gli uomini della guardia costiera, allertati, sono giunti in fretta sul posto. Il naufrago era in uno stato di forte ipotermia e, dopo aver constatato che le sue condizioni di salute erano tutt’altro che buone, lo hanno accompagnato al vicino porto di Estepona dove un’ambulanza lo ha portato all’ospedale locale per i dovuti accertamenti.

Il naufrago aveva il giubbotto di salvataggio

Il naufrago, 55 anni e di nazionalità britannica, non ha dato fino ad ora ulteriori dettagli sulla disavventura. L’uomo ha precisato di trovarsi, tre giorni prima, su una nave da crociera. Sarebbe precipitato in mare, completamente vestito.

La cosa che a molti risulta strana è che però indossava anche un giubbotto salvagente. Se fosse stato un incidente accidentale come da lui in primo momento dichiarato, per quale motivo avrebbe avuto indosso il giubbotto di salvataggio?

Inoltre ancora non è chiaro come il naufrago sia riuscito a procurarsi, una volta in acqua, la tavola da surf sulla quale è stato trovato aggrappato. (fonte DIARIOSUR)