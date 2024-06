Una bambina di soli 7 mesi è stata sbranata dal cane di famiglia all’interno dell’abitazione dove viveva in Inghilterra. E’ accaduto intorno alle 15 di domenica scorsa a Coventry nelle West Midlands. La neonata è stata morsa alla testa dal cane di famiglia che si è avventato su di lei improvvisamente per ragioni ancora non chiare. La piccola è stata subito portata in ospedale ed è morta dopo il suo arrivo in pronto soccorso per le ferite riportate.

La piccola viveva con la famiglia a Shorncliffe Road. Sul posto, oltre ai paramedici, è arrivata la Polizia che non ha rilasciato dettagli sulla razza del cane ed ha aggiunto che l’indagine per provare a comprendere l’accaduto è appena iniziata. L’unica cosa certa è che il cane non era classificato come “razza pericolosa”. E come avviene in questi casi, dopo l’attacco, l’animale è stato comunque portato via da casa e ucciso.