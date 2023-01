Stupratore si dice trans e finisce in carcere femminile

Violenta due donne conosciute online, viene preso, processato e poi portato in carcere. Un carcere femminile per l’esattezza. Questa è l’incredibile storia di Adam Graham, 31 anni, processato e condannato per due violenze sessuali e che presto finirà in un carcere femminile.

Perché in un carcere femminile? Perché il buon Adam, durante il processo, ha iniziato la sua transizione a donna. Tanto che ora Adam è diventato, anzi diventata, Isla Bryson. Teatro della vicenda? La Scozia. Scozia dove ora stanno letteralmente piovendo le polemiche.

Le polemiche

La deputata Russel Findlay del partito conservatore ha detto che “questo stupratore ha deciso che non era più un uomo solo dopo essere comparso in tribunale con l’accusa di stupro. Abbiamo avvertito dell’inevitabilità che questo accadesse se la legge sull’auto-identificazione di genere fosse passata, ma che sia già diventato realtà è profondamente preoccupante e un affronto alle vittime”. E la deputata conservatrice Miriam Cates ha aggiunto che “è quasi impossibile credere che in una società civilizzata un uomo condannato per lo stupro di due donne possa essere spedito in una prigione femminile”.

Tra le tante critiche anche quella di JK Rowling, l’autrice di Harry Potter, che ieri ha twittato sarcastica: “Sei d’accordo che un doppio stupratore condannato che ha deciso di essere una donna dopo essere comparso in tribunale appartiene a una prigione femminile, o sei un cattivo fanatico di estrema destra?”.