Va alla posta con il corpo dello zio morto per fargli comunque riscuotere la pensione

Una vicenda che se non fosse tragica potrebbe ricordare la commedia americana intitolata Weekend con il morto. La cittadina irlandese di Carlow, nel sud-est del Paese, è infatti sotto shock dopo che il 40enne Declan Haughney aiutato da un amico si è presentato in un ufficio postale sorreggendo lo zio morto, Peadar Doyle di 66 anni, e fingendo che fosse ancora vivo al fine di ritirare la sua pensione. L’inganno maldestro è stato presto scoperto dall’addetto allo sportello che ha telefonato alla polizia.

Lo zio morto lasciato per terra e la fuga del nipote

Secondo la stampa irlandese, i due hanno preferito abbandonare il corpo dello zio e lasciare l’ufficio postale. Fuga inutile perché la polizia è risalita in fretta alle loro identità. Haughney, con problemi di droga e precedenti penali, ha affermato che il parente sarebbe deceduto mentre i due lo accompagnavano all’ufficio postale. Poi ha tentato di giustificarsi dicendo che non era sua intenzionale sottrargli la pensione. Sembra però che anche il breve tragitto tra l’abitazione e lo sportello sia sta fatto di fatto trascinando Doyle: per la polizia infatti era morto da almeno tre ore e fra le cause si ipotizza un attacco di cuore, dato che aveva avuto problemi del genere in passato. Non sono stati ancora compiuti arresti mentre le forze dell’ordine concludono l’indagine.