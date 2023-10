Un autotreno che trasportava materiale ferroso, per cause ancora da chiarire, intorno alle 10.30 si è ribaltato sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, direzione Bologna, occupando l’intera carreggiata al chilometro 74.

A14, spettacolare ribaltamento di autotreno

In seguito all’incidente il mezzo ha perso il carico e si è incendiato ma non c’è stata alcuna conseguenza per l’autista.

Autostrade ha chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Forlì e Faenza, in direzione nord, per procedere con le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

Sul posto operano due squadre dei vigili del fuoco del comando di Forlì e la Polizia stradale. Intervenuto il personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade. Il traffico è bloccato e si registrano almeno quattro chilometri di coda in direzione Bologna. Due chilometri di coda per curiosi in direzione Ancona.